120 الف في الساعة.. أجور الراقصات في رأس السنة 2025

أيام قليلة تفصلنا على احتفالات ليلة رأس السنة 2025، وللراقصات في مصر دور كبير في احياء الحفلات، وارتفعت أجور الراقصات بشكل ملحوظ عن العام الماضي.

ويرصد لكم موقع الموجز أجور الراقصات في حفلات رأس السنة 2025، خلال السطور التالية.

الراقصة جوهرة

احتلت الراقصة اللبنانية جوهرة المرتبة الأولى في قائمة الأعلى أجر في الراقصات في موسم حفلات رأس السنة 2025، حيث جاء سعر الحفلة 120 ألف جنيه في الساعة الواحدة.

جوهرة

الراقصة صافيناز

حصلت الراقصة صافيناز على المرتبة الثانية من حيث الأعلى أجرًا في موسم حفلات رأس السنة 2025، حيث جاء سعر الحفلة 90 ألف جنيه في الساعة الواحدة.

صافيناز

ايمي سلطان

الراقصة ايمي سلطان تتقاضي نفس أجر صافيناز 120 الف جنيه في الساعه الواحدة.

الراقصة المصرية إيمي سلطان

الراقصة لورديانا

وجاءت البرازيلية لورديانا في المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى أجر في الراقصات في موسم حفلات رأس السنة 2025، ومن المفتراض أن سعر الحفلة 50 ألف جنيه في الساعة الواحدة.

أجور الراقصات لورديانا

الراقصة دينا

وجاءت الراقصة المصرية دينا في المرتبة الأخيرة، من حيث أجور الراقصات في موسم حفلات رأس السنة 2025، حيث جاء سعر الحفلة 55 ألف جنيه في الساعة الواحدة.

أجور الراقصات

الراقصة ليندا يبلغ أجرها 70 ألف جنيه للساعة.

أوكسانا تحصل على 60 ألف جنيه في الساعة.



هذه الأرقام تختلف حسب نوع الحدث، المكان، والجمهور المستهدف. لحفلات الزفاف أو المناسبات الخاصة.

لماذا يحضر المواطن حفلات رأس السنة؟

التناقض بين حرص المواطنين على حضور حفلات رأس السنة، خاصةً تلك التي تشمل عروض راقصات ذات أجور مرتفعة، ومعاناتهم من غلاء الأسعار يعكس جوانب متعددة من الثقافة الاجتماعية والاقتصادية، كشفتها الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية.

وقالت: إنّ بعض الحضور قد يرون في المشاركة في هذه الحفلات وسيلة لإظهار الوضع الاجتماعي أو الانتماء إلى طبقة معينة، حتى لو كان ذلك يتطلب التضحية بجوانب أخرى من ميزانيتهم.

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