بعد القبض عليها بنشر الفجور.. من هي الراقصة صوفيا لورين؟

احتل اسم الراقصة صوفيا لورين مؤشر البحث جوجل، عقب انتشار خبر القبض عليها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, إذ تم القبض عليها بعد ظهورها في أكثر من مقطع فيديو شبة عارية.

ويستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية.

الراقصة دوسة الشهيرة بـ صوفيا لورين

تفاصيل القبض على الراقصة صوفيا لورين

إذ كشفت التحريات حول قضية، القبض على المتهمة صوفيا لورين التي استغلت مواقع التواصل الاجتماعي ،ونشرت فيديوهات لها مخلة لتستعرض أجزاء خاصة وحساسة من جسدها على صفحات السوشيال ميديا.

ومن جانبها ألقت مأمورية من مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية القبض على الراقصة الشهيرة بـ صوفيا لورين في كبارية بالعجوزة.

إذ وجهت جهات إدارة تحقيق الجيزة ، تهمة جديدة لراقصة دوسة الشهيرة صوفيا لورين، وهي تهمة حيازة تعاطي المواد المخدرة، إضافة إلي التهم الموجهة إليها وهي التحريض على الفسق والفجور، والظهور في مقاطع مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس الراقصة الشهيرة( دوسة) على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وكشفت التحريات في واقعة القبض على الراقصة دوسة الشهيرة ب صوفيا لورين بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة عن تفاصيل جديدة.

واعترفت المتهمة دوسة الشهيرة ب صوفيا لورين أمام جهات التحقيقات بترددها على الملاهي الليلية القاطنة بشارع الهرم، لأداء عروض رقص في حفلات داخل تلك الملاهي، كما أقرت بسفرها إلى دبي لتقديم بعض العروض في حفلات خاصة بدولة الإمارات.

من هي الراقصة صوفيا لورين في سطور؟

اسمها الحقيقي (دوسة )واختارت اسم صوفيا لورين بعد دخولها عالم الراقص والكباريهات.

في البداية كانت تظهر على برنامج تيك توك، ولديها الكثير من المتابعين عبر حسابها على برنامج التيك توك ،ثم اتجهت للرقص في

الكباريهات منذ خمس سنوات، وعمرها 28 عام.

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