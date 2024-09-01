التحصين بالقرآن.. راقصات يثيرن الجدل بطقوس دينية غير متوقعة

تصريحات الراقصات عن الدين في الآونة الأخيرة، مثيرة للجدل، ومنهم نجوي فؤاد وفيفي عبده، ولوسي ودينا واليسار، ومنهم من كشفن عن طقوسهن قبل الرقص وبعد الاعتزال، والتي أثارت جدلًا واسعًا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تلك التصريحات سلطت الضوء على الجانب الروحي في حياة هؤلاء الفنانات بعد سنوات طويلة من العمل في مجال الرقص، هذه القصص تكشف عن تحولات غير متوقعة في حياتهن، حيث يجتمع الاحتراف الفني مع الروحانية الدينية، وتستعرض الموجز تفاصيل تصريحات الراقصات.

طقوس نجوى فؤاد بعد الاعتزال

الراقصة المعتزلة نجوي فؤاد كانت من أوائل من شاركوا بهذه التصريحات، حيث أكدت في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "يا مسهرني" على قناة دريم أنها تعتبر الرقص مهنة محترمة. وقالت نجوى إنه رغم مسيرتها الفنية الطويلة، لم تواجه أية مشاكل قانونية أو أخلاقية، ولم تسجل ضدها أي محضر خلال مسيرتها.

نجوي فؤاد

وأضافت نجوي فؤاد أنها كانت وستظل راضية عن مهنتها كراقصة، مؤكدة أن الله هو من كتب عليها هذا المسار، ولو عاد بها الزمن، لاختارت مرة أخرى أن تكون راقصة. ومع ذلك، أشارت إلى أن حياتها بعد الاعتزال تغيرت بشكل جذري، حيث باتت تقضي وقتها في التفقه في الدين وتلاوة القرآن الكريم. هذا التحول الروحي جعلها تشعر بالراحة والاطمئنان، معتبرة أن معرفتها بالدين أصبحت أعمق من ذي قبل.

الراقصة اليسار والإيمان المسيحي بالقرآن الكريم

الراقصة اليسار

ولم تكن نجوي فؤاد هي الوحيدة فقالت الراقصة اللبنانية اليسار، التي تعتنق المسيحية، كانت لها أيضًا تصريحات مثيرة للجدل. في مقابلة مع برنامج "مع الفارس" على قناة "الرشيد" العراقية، كشفت اليسار عن مدى إيمانها بالقرآن الكريم رغم اختلاف ديانتها. وقالت إنها تجد الراحة النفسية في الاستماع إلى سورة البقرة بصوت الشيخ مشاري العفاسي، وأنها دائمًا ما تقرأ المعوذتين قبل أداء أي فقرة رقص على المسرح.

اليسار أكدت أن القرآن الكريم جزء لا يتجزأ من حياتها، مشيرة إلى أنه موجود في بيوت العديد من العائلات اللبنانية. هذا الاعتراف يعكس تداخل الثقافات والتقاليد في لبنان، حيث تتعايش الديانات المختلفة بسلام واحترام متبادل.

دينا.. الهجوم بسبب القرآن والأزمات في مسيرتها

الراقصة دينا

ومن الراقصات المصريات بعد نجوي فؤاد، تحدثت الفنانة والراقصة دينا عن الهجوم الذي تعرضت له بعدما أعلنت عن قراءتها للقرآن الكريم لتحصين نفسها قبل النزول من المنزل. في مقابلة مع الإعلامية منى عبد الوهاب، قالت دينا إنها لم تفهم سبب الانزعاج الكبير من تصريحها، مشيرة إلى أن الآيات القرآنية التي تتلوها مذكورة في القرآن الكريم وهي مجرد وسيلة لتحصين نفسها.

دينا أضافت أن كل شخص حر في فهم ما يريد، وأنها لا تهتم بما يقوله الآخرون عنها. أكدت أنها ستظل متمسكة بما تحب، ولن تتوقف عن قراءة القرآن. كما أشارت إلى أنها لم تحكم يومًا على أحد، ولن تسمح لأحد أن يحكم عليها.

فيفي عبده.. القرآن لتحصين النفس قبل الخروج

فيفي عبده

وأخيرًا، شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده تجربتها الخاصة مع قراءة القرآن، و أكدت فيفي أنها تواظب على قراءة القرآن الكريم لتحصين نفسها قبل الخروج من المنزل، هذا الأمر أصبح جزءًا من روتينها اليومي، مما يعكس التزامها الروحي بغض النظر عن طبيعة مهنتها.

لوسي حريصة علي سماع القران

أكدت الفنانة لوسي أنها تحرص دائمًا على الاستماع إلى القرآن الكريم، وليس فقط بعد أدائها لشخصية "هند بنت الأحمر" في الجزء الثالث من مسلسل "المداح". وأوضحت لوسي قائلة: "منذ أن وعيت على الدنيا وأنا أعيش مع القرآن، وسيرة الله دائمًا على لساني وأتذكره باستمرار. كنت أصلي في رمضان وأنا صغيرة".

وأشارت لوسي إلى أنه هناك من يتساءل: "هل هناك راقصة وممثلة تصلي؟" وردت عليهم قائلة: "أنا من سأحصل على الثواب، وليس أنتِ. من أدراك أن الله لن يتقبل أعمالي؟ فهو يحاسب على النية والقلب. ربنا رب قلوب."

تصريحات هؤلاء الراقصات تفتح بابًا جديدًا للتفكير حول العلاقة بين الاحتراف الفني والإيمان الديني، رغم الجدل الذي أثارته هذه التصريحات، إلا أنها تعكس جانبًا إنسانيًا وروحيًا لا يمكن إغفاله في حياة هؤلاء الفنانات، في النهاية، تظل كل منهن حرة في اختيار طريقها، سواء كان ذلك في مجال الرقص أو في الحياة الروحية، والأهم هو التوازن بين الجانبين، وهذا ما يعكسه بوضوح تصريحاتهن الجريئة وغير المتوقعة.

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