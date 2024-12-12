موعد وتفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه نقاش حول الابتزاز الٳلكتروني

تستعد قناة DMC لعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "ساعته وتاريخه"اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يستمر العمل الدرامي في معالجة قضايا اجتماعية وإنسانية تمس شريحة واسعة من المجتمع.

تأتي هذه الحلقة لتسلط الضوء على واحدة من أخطر الظواهر في العصر الرقمي، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، الذي أصبح تهديداً يواجه الشباب والفتيات على حد سواء.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه.

الابتزاز الإلكتروني مأساة فتاة تنتهي بنهاية صادمة

تتناول الحلقة قصة فتاة شابة تقع ضحية شاب يستغل صورها الشخصية لابتزازها، مما يدخلها في دوامة من المعاناة النفسية والضغوط الاجتماعية ومع تصاعد الأحداث، تظهر الحلقة التداعيات النفسية الخطيرة التي يسببها الابتزاز الإلكتروني، وصولاً إلى النهاية المأساوية التي تهز الجميع بانتحار الضحية، لتطرح تساؤلات حول المسؤولية المجتمعية ودور الأسرة والتوعية في حماية الشباب من هذه المخاطر.

العنف الأسري من منظور مختلف

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه تسليط الضوء على قضية العنف الأسري، لكن هذه المرة من زاوية غير تقليدية، حيث تناولت العنف الذي يمارس من الزوجة تجاه الزوج قدمت الحلقة شخصية "حمو" الذي يجسده أحمد أمين، رجل يعاني من معاملة زوجته القاسية قبل اختفائها الغامض، مما يفتح الباب على مصراعيه لكشف أسرار عائلية مليئة بالتوتر والصراع، خاصة مع وجود ابنته سهام، ابنه، وحماته التي جسدتها الفنانة لبنى ونس.

قصص من قلب المحاكم المصرية

يعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً على شاشة قنوات DMC العمل مستوحى من ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، حيث يتم إعادة صياغتها في إطار درامي مشوق يعكس واقعاً مليئاً بالتحديات والصراعات الإنسانية.

نجوم ومواهب جديدةساعته وتاريخه

يضم مجموعة مميزة من النجوم والمواهب الشابة التي تم اختيارها عبر تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب، في خطوة تهدف لتقديم وجوه جديدة للساحة الفنية المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو دليل على نجاحها في تقديم محتوى درامي مختلف ومثير.

فريق الكتابة والإخراج

يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار الكاتب محمود عزت، بينما يتولى الرؤية الفنية المخرج المتميز عمرو سلامة ويشارك في كتابة العمل فريق مبدع يضم: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، إنجي شكري، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب، بالإضافة إلى تطوير الحلقات بواسطة أحمد عادل وعمرو موسى، وإعداد الملف البحثي من أحمد سمير وآسر أحمد.

دراما تفتح أعيننا على الواقع

من خلال تناول قضايا مجتمعية شائكة مثل العنف الأسري والابتزاز الإلكتروني، يقدم مسلسل ساعته وتاريخه رؤية فنية تدمج بين الترفيه والتوعية، ليصبح واحداً من الأعمال التي تلامس القلوب وتحفز النقاش حول واقعنا المعاصر.

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