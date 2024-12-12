موعد إعادة عرض الحلقة 24 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يتابع الجمهور بشغف مسلسل نقطة سودة الذي نجح في تقديم حبكة درامية متشابكة تجمع بين الصراعات العائلية، الأسرار المدفونة، والمواجهات الحادة بين شخصياته وفي كل حلقة، تتكشف حقائق جديدة تُغير مسار الأحداث بشكل مشوق ومثير.

تأتي الحلقة 24 من مسلسل نقطة سودة لتكشف عن تطورات حاسمة تضع أبطال العمل أمام قرارات مصيرية تهدد استقرار العائلة، لذلك يرصد الموجز، موعد إعادة عرض الحلقة والقنوات الناقلة.

موعد إعادة عرض الحلقة 24 من نقطة سودة

يُعاد عرض الحلقة 24 من مسلسل نقطة سودة على قناة MBC مصر يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تتوفر الحلقات للمشاهدة في أي وقت عبر منصة "شاهد" الرقمية، مما يتيح للجمهور متابعة الأحداث المثيرة بسهولة.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يضم العمل نخبة من النجوم الذين أبدعوا في تقديم شخصيات متباينة وصراعات معقدة، ومن أبرزهم:

• أحمد فهمي في دور "عمر".

• ناهد السباعي في دور "منال".

• وفاء عامر في دور "سعاد".

• سارة سلامة في دور "فيروز".

• أحمد مجدي، أحمد بدير، ونضال الشافعي.

المسلسل من إخراج محمد أسامة وتأليف أمين جمال، ويعد واحدًا من الأعمال الدرامية التي لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور.

القصة العامة لمسلسل نقطة سودة

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "السيوفي"، التي تواجه صراعات داخلية وخارجية تتعلق بالخيانة والطموح والانتقام. تتشابك العلاقات بين أفراد العائلة، وسط محاولات البعض للحفاظ على الإرث والسلطة، بينما يسعى الآخرون للانتقام وكشف الحقائق المدفونة.

نقطة سودة

ملخص أحداث الحلقة 24 من نقطة سودة

بدأت الحلقة 24 بتسليم "فيروز" (سارة سلامة) أبناء شقيقة "عمر" (أحمد فهمي) إليه، بالإضافة إلى تسليم "معتز" إلى الشرطة، لتتصاعد التحقيقات في قضية مقتل "فريد السيوفي".

كشفت الشرطة عن أدلة تشير إلى أن وفاته كانت نتيجة جريمة قتل متعمدة، ما أثار شكوكًا جديدة حول "مختار السيوفي" (أحمد بدير) و"سعاد" (وفاء عامر).

مسلسل نقطة سودة

على الجانب الآخر، حاولت فيروز إقناع "علي" (أحمد مجدي) بقتل الشخص الذي تسبب في "خطأ وجوده" مقابل وعدها بالعودة إليه، بينما كانت أخت عمر تتلقى علاجًا نفسيًا داخل المصحة.

شهدت الحلقة أيضًا مواجهة حادة بين علي وعمر، حيث اتهم علي شقيقه بالتسبب في مقتل زوجته خلال حادث سيارة، وكشف عن خيانته لها مع صديقتها.

في المقابل، واجهت "سعاد" تحقيقات الشرطة، ونفت صحة تصريحات الطبيبة حول مقتل "فريد"، ووصفتها بالكاذبة والمرفوضة من المستشفى.

مسلسل نقطة سودة

ومن بين أبرز الأحداث، مواجهة مشتعلة بين "منال" و"سعاد"، حيث اتهمت الأولى الثانية بقتل والدها، لترد سعاد باتهامها بقتل زوجها.

انتهت المواجهة بتهديد سعاد لمنال وفضح أسرارها، مؤكدة أنها ليست والدتها الحقيقية، وأن منال هي ابنة "فريد" فقط.

وفي نهاية الحلقة، قام علي بقتل ابنه، وأبلغ فيروز وهو في حالة انهيار نفسي، كما ظهرت وصية مسجلة لـ"فريد السيوفي"، يعترف فيها بحقوق "منال" و"غزل"، ويطلب السماح من كل أفراد العائلة، مما يعيد ترتيب الأوراق ويُدخل العائلة في دوامة جديدة من الصراعات.

اقرأ أيضاً:

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة