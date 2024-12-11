جرعة زائدة تكشف المؤامرات.. تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل نقطة سودة

تستمر الأحداث المشوقة في مسلسل نقطة سودة، حيث تتلاحق المفاجآت وتتقاطع مصائر الشخصيات في إطار من التوتر والصراع العائلي، في هذه الحلقة، تتكشف مؤامرات جديدة، ويزداد الضغط على الشخصيات التي تسعى للكشف عن أسرار الماضي وحل الأزمات المعقدة التي تلاحقها.

يستعرض الموجز أحداث الحلقة 23 فيما يلي.



مسلسل نقطة سودة

بدأت الحلقة 23 من مسلسل نقطة سودة بمشهد مثير حيث ظهر "هيثم" ملقى على الأرض بعد جرعة زائدة من المخدر، والتي اتضح أن "هدى المفتي" قامت بإعطائها له.

سارعت "فيروز" (سارة سلامة) بالتوجه إلى المنزل بعد إبلاغها، لكنها تفاجأت بأنه لا يزال على قيد الحياة.

تبين أن ما حدث كان مؤامرة تهدف إلى كشف حقيقتها أمام شقيقتها المتزوجة من هيثم.

صراع العائلة واستمرار المواجهات





من جهة أخرى، وقف "عمر" (أحمد فهمي) بجانب شقيقته "منال" (ناهد السباعي) التي اشتكت له من معاملة "سعاد" (وفاء عامر) القاسية لها بعد وفاة زوجها.

وكشفت "منال" عن محاولات سعاد لإظهارها بمظهر سيئ أمام الجميع، مما زاد من حدة التوتر بين أفراد العائلة.

مسلسل نقطة سودة

أزمة علي مع والده وشقيقه



وفي مشهد آخر، تصاعدت الخلافات بين "علي" (أحمد مجدي) ووالدته (ناهد رشدي) بسبب تحريضها له على الوقوف بجانب والده. عبّر "علي" عن غضبه تجاه والده الذي فضل شقيقه "عمر" عليه وأسند إليه مسؤولية الشركة.

وشهد الحوار تصاعد التوتر حينما صرّحت والدته بأنها لم تكن تعلم بوجود وجه آخر لعلي كان يخفيه طوال الوقت.

اختطاف وصراعات جديدة



وفي جانب آخر من الأحداث، قرر والد أبناء شقيقة "عمر" بخطفهم ليسافر بهم بعيدًا، بينما دخلت شقيقته المصحة النفسية بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها.

وفاء عامر تكشف المزيد من الأسرار





"سعاد" (وفاء عامر) ظهرت متزوجة من "أحمد بدير" الذي يقبع في السجن، حيث حذرته من خطورة إفشاء أي معلومات للشرطة، مؤكدة أن ذلك سيعرضهم للخطر.

ملخص أحداث الحلقة السابقة





في منتصف الحلقة، ألقت الشرطة القبض على "مختار السيوفي" بعد بلاغ تقدم به نجله ضده.

وبالتفتيش عُثر على أوراق تُدينه وأدلة قوية، منها قطعة غيار ملطخة بالدماء وُجدت في الخزنة، مما عزز موقف التهم ضده.

انتهت الحلقة بعرض فيديوهات تدين "سعاد"، والتي حصل عليها مهندس الكاميرات بالمركزعرضت "سميرة" شراء هذه الفيديوهات لاستخدامها ضد "سعاد"، بينما ظهرت "ليلى" بجانب "هيثم" وهو ملقى على الأرض وأبلغت شخصًا عبر الهاتف عن وفاته.

موعد عرض مسلسل نقطة سودة



يُعرض مسلسل نقطة سودة على قناة MBC مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يُعرض بالتزامن على منصة "شاهد" الرقمية.

مسلسل نقطة سودة

أبطال مسلسل نقطة سودة





يشارك في بطولة مسلسل نقطة سودة، نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، سماح أنور، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، وفاء عامر، ونضال الشافعي. العمل من إخراج محمد أسامة وتأليف أمين جمال.

قصة مسلسل نقطة سودة



تدور أحداث نقطة سودة حول عائلة "السيوفي"، حيث تعيش العائلة صراعات داخلية وخارجية، تقدم "ناهد السباعي" شخصية "منال السيوفي" التي تسعى للانتقام وتعيش شعورًا دائمًا بعدم حب الآخرين لها، خاصة والدتها وشقيقها "عمر" (أحمد فهمي)، أما "مختار السيوفي" (أحمد بدير) فيواجه تحديات للحفاظ على تماسك عائلته وشركته وسط أزمات متتالية.

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