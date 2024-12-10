تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل نقطة سودة..مقتل هيثم بعد زواجه من فريال

تصدرت الحلقة 22 من مسلسل نقطة سودة مؤشرات البحث في جوجل بعد ما شهدت الحلقة أحداثا مشوقة ومثيرة للغاية، والتي بدأت باكتشاف سر فيروز بأنها السبب في تعاطي هيثم المواد المخدرة، وكل هذا بعلم ليلي.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل نقطة سودة

ويرصد موقع “الموجز” تفاصيل الحلقة.. كما شهدت أحداث الحلقة 22 باعتراف "علي" بمقتل مها وايمن، وتزوج هيثم من فريال رغم رفض والدة وبغير رضاهم عاش معهم في المنزل هو وزوجته رغم رفضهم لتلك الزواج ، وانكر صلاح أثناء التحقيق معه بأنه يعرف مها ولا يوجد أي علاقة بينهما.

مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22

وفي منتصف أحداث الحلقة 22، ألقت الشرطة القبض على مختار السويفي، بعد ما بلغ ابنه عنه ويتسبب ذلك في صدمه للسويفي، وبالبحث والتحري عثر على أوراق قد تدينه في القضية المتهم بها، كما يوجد قطعه غيار بالخزنه ملطشة بالدماء مما ثبتت التهمه أكثر عليه.

ابطال مسلسل نقطة سودة

وانتهت الحلقة بعرض فيديوهات تدين سعاد من مهندس الكاميرات التي كان يعمل معها بالمركز، وتوافق سميرة شراء هذه الفيديوهات إذا كانت بها ما يكون ضد سعاد، وتختتم الحلقة أحداثها بليلى وبجوارها هيثم ملقى على الأرض وتتواصل ليلى مع أحد الأشخاص على الهاتف وتقول أن هيثم قد مات.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يعرض مسلسل نقطة سودة عبر قناة mbc مصر من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة ، كما يعرض عبر منصة شاهد الرقمية في نفس الوقت الساعه 9 مساءاً.

نجوم مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل نقطة سودة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، سماح أنور، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، وفاء عامر، نضال الشافعي ، والعمل إخراج محمد أسامة ، وتأليف أمين جمال.

قصة مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته.

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