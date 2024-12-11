موعد عرض مسلسل نقطة سودة الحلقة 24 والقنوات الناقلة

يتصدر مسلسل نقطة سودة حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل أحداثه المليئة بالتشويق والإثارة، كما يتناول العمل صراعات نفسية واجتماعية تدفع الشخصيات لاتخاذ قرارات مصيرية، ما جعله يحتل صدارة قوائم المشاهدة.

موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل نقطة سودة

ويستعرض موقع “الموجز” مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة، من الأحد إلي الخميس الساعة 9 مساءاً عبر قناة MBC مصر، بينما يعرض على منصة شاهد الرقمية في نفس التوقيت، مما يتيح للمشاهدين متابعة أحدث التطورات بسهولة.

قصة مسلسل نقطة سودة

يتناول المسلسل قصة بطل يتميز بشخصية معقدة يواجه تحديات قاسية تغير مسار حياته، وتتشابك خيوط القصة بين الحب، الانتقام، والخيانة، حيث تسلط الضوء على الجانب المظلم من النفس البشرية والطموحات المدمرة. مع تصاعد الأحداث، تتكشف أسرار جديدة تُبقي المشاهدين في حالة ترقب دائم.

مسلسل نقطة سودة

أبطال مسلسل نقطة سودة

يضم مسلسل نقطة سودة مجموعة من الممثلين البارزين، حيث يلعب الفنان أحمد فهمي دور البطولة، إلى جانب مشاركة كل من سماح أنور وناهد السباعي وأحمد بدير وسوسن بدر وسارة سلامة وأحمد مجدي وأشرف عبد الغفور وناهد رشدي.

والمسلسل من إخراج محمد أسامة وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، وتم تصوير مشاهده في لبنان، ما أضفى عليه لمسة جمالية إضافية.

مسلسل نقطة سودة

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة

ينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال القصيرة حيث يتكون من 45 حلقة، مما يجعله مكثفًا ومليئًا بالأحداث المثيرة دون إطالة مملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة الراحلة ناهد رشدي كانت قد شاركت في مسلسل نقطة سودة قبل وفاتها يوم 14 سبتمبر 2024، كما شارك أيضًا الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل، ما يُضفي قيمة خاصة على المسلسل.

مسلسل نقطة سودة

تعاون جديد بين ناهد السباعي وأحمد فهمي

يُعد مسلسل نقطة سودة التعاون الثاني الذي يجمع بين ناهد السباعي وأحمد فهمي، بعد تعاونهما الأول في فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذي عُرض عام 2019، حيث أثبت الثنائي حينها تناغمهما الفني.

ناهد السباعي وأحمد فهمي

مسلسل أحمد فهمي في رمضان 2025

بدأ الفنان أحمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسل "تليجراف"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025. يشارك في بطولة العمل الفنانة ميرنا نور الدين، ويُعد هذا التعاون الأول بينهما، من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، خاصة مع أسلوبه الجديد والقصة المبتكرة التي تميزه.

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