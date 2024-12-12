تعرف على موعد عرض الحلقة 35 من مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك

يستمر مسلسل وتر حساس في إثارة حماسة جمهوره بأحداثه المثيرة التي تجمع بين الصراعات الشخصية والتشويق الدرامي وجاءت الحلقة 34 مليئة بالتطورات المفاجئة، ومع تشابك الخطوط الدرامية مزيد من ترقب الجمهور لما ستقدمه الحلقة 35.

في هذا الإطار، يرصد الموجز تفاصيل موعد عرض الحلقة 35 وأوقات إعادتها خلال السطور التالية.

ما هي مواعيد عرض وتر حساس الحلقة 35

تُعرض الحلقة 35 من مسلسل وتر حساس على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، مع إعادتها مرتين: الأولى في الساعة الواحدة والربع صباحًا، والثانية في الحادية عشرة والنصف صباحًا من اليوم التالي.

أما على قناة ON Drama، تُعرض الحلقة في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادتها في الخامسة صباحًا والرابعة عصرًا.

مسلسل وتر حساس

صنّاع مسلسل وتر حساس

"وتر حساس" عمل درامي اجتماعي من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، ومحمد العمروسي.

ما هو ملخص أحداث الحلقة 34 من وتر حساس

شهدت الحلقة 34 تطورات محورية، أبرزها استفاقة عبد الرحمن من غيبوبته، مما أربك الشخصيات المحيطة به وأعاد تشكيل مسار الأحداث.

مسلسل وتر حساس

وفي الوقت ذاته، صعدت كاميليا من مخططاتها ضد رشيد، حيث قدمت بلاغات تتهمه باستخدام أرض غير صالحة للبناء، بهدف تشويه سمعة شركته ومشروعه الجديد.

على صعيد آخر، تواصل سلمى محاولاتها لإثبات براءة شقيقتها من تهمة الخيانة، حيث لجأت إلى شريك مازن للحصول على معلومات، لكنه لم يكشف لها كل الحقائق.

بالتوازي، حاول رشيد وجمال كشف طبيعة علاقة مازن بفرح، مما قادهما إلى والدة فرح، زينات، التي اعترفت بأن ابنتها كانت على علاقة بمازن وأقدمت على الانتحار بسببه.

مسلسل وتر حساس

الحلقة لم تخلُ من الجوانب الإنسانية، حيث قدمت رحمة واجب العزاء لداليا، بينما أعلن ياسين عن نيته مغادرة منزل سلمى والعودة إلى منزله، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مسار الأحداث.

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