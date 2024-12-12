مواعيد إعادة عرض الحلقة 34 من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقلة

يواصل مسلسل وتر حساس جذب انتباه المشاهدين بأحداثه المشوقة التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والصراعات الشخصية، حيث جاءت الحلقة 34 محملة بالمفاجآت، منها استفاق عبد الرحمن من غيبوبته، مما أعاد خلط الأوراق بين الشخصيات ومع تصاعد التوترات بين أبطال العمل، تتشابك الخطوط الدرامية بشكل يثير حماسة الجمهور لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث في الحلقات المقبلة.

مسلسل وتر حساس

في إطار ذلك، يرصد الموجز إعادة عرض الحلقة 34 من مسلسل وتر حساس وكافة التفاصيل.

مواعيد عرض وتر حساس وإعادة الحلقة 34

تُعرض الحلقة 34 من مسلسل وتر حساس على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، مع إعادتها مرتين: الأولى في الساعة الواحدة والربع صباحًا، والثانية في الحادية عشرة والنصف صباحًا من اليوم التالي.

كما يعرض وتر حساس على قناة ON Drama في العاشرة مساءً، مع إعادتها في الساعة الخامسة صباحًا والرابعة عصرًا.

صنّاع مسلسل وتر حساس

"وتر حساس" مسلسل درامي اجتماعي من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، ومحمد العمروسي.

مسلسل وتر حساس

ملخص أحداث الحلقة 34 من وتر حساس

حملت الحلقة 34 من مسلسل وتر حساس، تطورات هامة، أبرزها استفاقة عبد الرحمن من غيبوبته، مما أثار دهشة جميع المحيطين به وأعاد ترتيب الأوراق بين الشخصيات.

في الوقت نفسه، صعدت كاميليا من حربها ضد رشيد طليقها، حيث قدمت بلاغات تتهمه باستخدام أرض غير صالحة للبناء، مما يهدد مشروعه الجديد ورغم محاولاته لإيضاح موقفه، أكدت كاميليا أن هدفها هو تشويه سمعته.

مسلسل وتر حساس

على جانب آخر، تواصل سلمى محاولاتها لإثبات براءة شقيقتها من تهمة الخيانة الزوجية، حيث لجأت إلى شريك مازن بحثًا عن معلومات، لكنه لم يكشف لها كل الحقائق.

مسلسل وتر حساس

كما حاول رشيد وجمال كشف علاقة مازن بفرح، ليتمكنا من لقاء زينات، والدة فرح، التي اعترفت بأن ابنتها كانت على علاقة بمازن وأنها أقدمت على الانتحار بسببه.

الحلقة لم تخلو من الجوانب الإنسانية، حيث قدمت رحمة واجب العزاء لداليا، بينما أعلن ياسين عن رغبته في مغادرة منزل سلمى والعودة لمنزله، مما يضيف بُعدًا جديدًا للأحداث.

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