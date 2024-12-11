شاليمار شربتلي تصدر بيانًا بعد حكم حبس عمر زهران في قضية المجوهرات

شاليمار شربتلي.. في تطور بارز ضمن قضية أثارت الجدل، أصدرت محكمة جنح الجيزة حكمًا بحبس المخرج عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد اتهامه بالاستيلاء على مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني في القضية، وسط تأكيدات من دفاع زهران بـ"كيدية الاتهام".

وفي السطور القادمة يرصد الموجز تفاصيل بيان شاليمار الشربتلي .

بيان شاليمار الشربتلي زوجة خالد يوسف

عبر بيان نُشر على حسابها في "فيسبوك"، أكدت شاليمار شربتلي أن القضاء المصري أنصفها وأثبت حقوقها. وقالت شربتلي إن ما وُصفته بـ"الحملة الشعواء" ضدها وزوجها المخرج خالد يوسف لن يثنيها عن اللجوء للقضاء، مشددة على إيمانها بعدالة القضاء المصري ونيابته العامة. وأضافت: "لا يمكن لكلام مرسل أن يهز ثقتي في القضاء الذي أثبت بالدليل القاطع حقي المسلوب."

دفاع زهران: القضية "كيدية" وتصفيات شخصية

على الجانب الآخر، قدم دفاع عمر زهران، بقيادة المحامي مرتضى منصور، أدلة تشير إلى وجود "خلافات شخصية" بين الطرفين. وأوضح الدفاع أن القضية تعود إلى إيصالات أمانة حررتها شربتلي سابقًا، معتبرًا أن الاتهام ليس إلا "تصفية حسابات" بسبب نصائح قدمها زهران لشاليمار بشأن زوجها خالد يوسف.

اتهامات مؤكدة من شربتلي ودفاعها

في المقابل، أصر محامي شاليمار على موقف موكلته، مؤكدًا وجود أدلة دامغة تثبت تورط زهران في سرقة مجوهراتها من شقتها المطلة على النيل. ووصف المجوهرات بأنها "جزء كبير من ممتلكات موكلته"، مشددًا على أن النيابة العامة لم تحرك القضية إلا بعد التأكد من صحة الأدلة.

خاتمة القضية: بين الإنصاف والجدل

بين اتهامات شاليمار شربتلي ودفاع عمر زهران، يستمر الجدل حول القضية التي تداخل فيها الشخصي مع القانوني. ومع تأكيد الطرفين على مواقفهما، يبقى حكم القضاء المصري هو الفاصل في قضية أثارت الرأي العام وأشعلت النقاشات حول حدود الخصومات الشخصية والعدالة.

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