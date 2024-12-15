ضحية الزوجة الخاينة.. حكاية رجل قتلته زوجته وعشيقها في حظيرة مواشي بالدقهلية

ضحية الزوجة الخاينة.. بدم بارد تخلصت من زوجها، عشقت غيره واستمعت لشيطانها، وحين أرادت أن يخلو لها الجو وتتزوج عشيقها، قررت قتل زوجها، تلك هي قصة ضحية الزوجة الخاينة، التي استعانت بعشيقها لإنهاء حياة زوجها، داخل حظيرة مواشي.

ضحية الزوجة الخاينة

الموجز تستعرض تفاصيل القصة، إذ كانت البداية كانت ببلاغ تقدم به والدي ضحية الزوجة الخاينة، إلى قسم شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث أكدوا اختفاء ابنهم في ظروف غامضة، لتتحرك المباحث الجنائية على الفور، وتتمكن من العثور على جثة ضحية الزوجة الخاينة، في حظيرة مواشي.

الجلسة الأولى للمحاكمة

وعقدت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الجلسة الأولى للمتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، داخل حظيرة مواشي، حيث شهدت محافظة الدقهلية أبشع الجرائم بتفاصيل مروعة.

ووجهت المحكمة للمتهمة وعشيقها تهمةالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث طالب والدي ضحية الزوجة الخاينة القصاص بأقصى عقوبة لدماء نجلهما.

وجاءت بداية القصة حينما أقدمت سيدة على التخلص من زوجها بمحافظة الدقهلية بالمنصور، حيث تخلصت منه في مكان ناء عن منزلها لإبعاد الشبهات، واختارت حظيرة مواشي لتنفيذ خطتها.

وأكدت تحريات المباحث من وجود علاقة مشبوهة بين المتهمة ورجل غير زوجها، وهو من ساعدها في التخلص من زوجها، حيث عقدا النية وبيتاها للتخلص من زوجها، حتى تتمكن المتهمة من الزواج من العشيق.

جريمة قتل في حظيرة حيوانات

إنكار علاقة المتهمة بالقضية

في البداية أنكرت المتهمة علاقتها بالقضية، ولكن بالضغط عليها، ومواجهتها بالتفاصيل، أقرت بتهمتها واعترفت بتفاصيل جريمتها كاملة، حيث أظهرت مدى بشاعة الواقعة ومدى التخطيط المسبق له.

واستطاعت قوات المباحث من إحكام الكمائن وضبط الزوجة وعشيقها المتهمين بقتل المجني عليه، وإحالتهما للنيابة العامة، والتي أحالتهما بدورها للمحاكمة الجنائية بمحكمة المنصورة، حيث يواجه المتهمان عدة تهم تشمل القتل العمد، والمساعدة في الجريمة، وتنفيذها بوحشية.

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