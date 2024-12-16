سهير في دعوتي الطلاق والنفقة بمحكمة الأسرة: خاني على سريري

دعوتي الطلاق والنفقة، أقامتهما الزوجة “سهير. ط”، أمام محمة الأسرة، بعدما اكتشفت خيانة زوجها التي تتكرر يومياي بعد إنجابها لأول أطفالها، حيث انتهز الزوج تواجدها بمنزل والديها، ليأتي بنساء غيرها لمنزله: مؤكدة: “كل خلافاتنا كانت بسبب إن الخلفة اتأخرت، ولما خلفت خاني، أول سنة جواز كانت هادية وكلها حياة طبيعية، لكن مش عارفة إيه اللي حصل فجأة”.

تفاصيل القضية تسردها لكم الموجز.

4 سنين جواز انتهى بخيانة

وقالت الزوجة في دعوتي الطلاق والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 4 سنوات، تعرفت على زوجها قبل دخوله منزل والديها بفترة، أحبا بعضهما البعض، وكان أصدقائهما شاهدين على ذك، أحبا بعضهما البعض، وحان وقت الخطبة والزواج، وبالرغم من أن الأمور المادية لم تكن أفضل شيء، ولكنها تحملت بسبب حبها له، مؤكدة: “كنت بقول كل حاجة تعدي المهم إننا متفاهمين وبنحب بعض، مكنتش عارفة نهايتها”.

دعوتي الطلاق والنفقة

وتابعت الزوجة في دعوتي الطلاق والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن أول سنة زواج كانت هادئة، لا يشوبها أي خلافات، حتى وإن تواجدت كانا يحلاها بدون أي عوائق، وكان هذا أمرا طبيعيا فالحياة لا تخلو من المشاكل، لكن الخلافات بدأت تزيد وبدأت التراكمات تزيد، مشيرة: “ أول سنة جواز بيكون فيها مشاكل بين أي اتنين، لكننا كنا بنحلها، وبنتفاهم ونتناقش، لكن الخلافات بدأت تزيد بسبب تأخير الخلفة”.

الزوجة: جوزي زعل عشان خلفت بنت

وأضافت الزوجة في دعوتي الطلاق والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن ربنا أكرمها بالحمل ففرحا بها وشكرا الله على نعمه، موضحة: “جوزي كان زعلان في الأول عشان هخلف بنت مش ولد، بس بعد كده بدأ يتقبل الموضوع، ويحمد ربنا، وبعد 9 شهور خلفت، لكني تعبت شوية، وقررت أفضل مع والدتي شهر كمان، عشان تاخد بالها مني”.

وأشارت الزوجة في دعوتي الطلاق والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن أن زوجها طوال فترة إقامتها ند والدتها، لم يزها مطلقا، فقط كان يأتي لها بمصاريفها ويذهب، حتى إنه لم يشتاق لابنته، حتى عادت الزوجة لبيتها على حين غرة بدون علم زوجها، لتجد أثار خيانة زوجها تملأ كل مكان، موضحة: “ لقيت كل البيت هدوم ستات، ملابس داخلية وحاجات مش بتاعتي، من صدمتي عرفتش حتى أتحرك من مكاني”.

دعوتي الطلاق والنفقة ضد الزوج

واختتمت الزوجة حديثها، بأنها واجهت زوجها لينكر فعلته، ثم اعتدى عليها بالضرب، لتقرر اللجوء إلى محكم الأسرة، لإقامة دعوتي الطلاق والنفقة.

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