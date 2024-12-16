بسبب مسكن الزوجية.. أغرب جريمة قتـ.ـل في زفتي بالغربية

مسكن الزوجية.. قررت سيدة في مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، بعدما طردها طليقها خارج المنزل، وانصفتها المحكمة، والتي قضت لها بمسكن الحضانة، ولكن انفعالات طليقها، وخلافاتهما السابقة جعلته يلقيها من شرفة المنزل، الأمر الذي أثار قلق الجميع وجدلهم.

تفاصيل الخلاف على مسكن الزوجية تسردها لكم الموجز.

خلافات على مسكن الزوجية

وكانت مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، شهدت أمس الأحد إلقاء رجل لسيدة من الطابق الرابع، من مسكن الزوجية، بعد أن نشب بينهما خلافات مترتبة على خلافات زوجية سابقة، انتهت بمحكمة الأسرة، لينفعل الزوج أثناء حل خلافاتهما ويلقيها من شرفة المنزل.

وكانت قوات الأمن برئاسة اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتي، مفاده وصول سيدة مصابة إلى مستشفى زفتي العام، وعلى الفور هبت قوات المباحث، للوصول إلى ملابسات الحادث، حيث كثفت قوات الأمن تحقيقاتها في الحادث؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طلاقها تم أثناء حبسه

وبعد تكثيف التحريات اتضح أن السيدة بينها وبين المتهم خلافات كثيرة على مسكن الزوجية، وصلت بهما لمحكمة الأسرة، تمكنت خلالها من التمكين من مسكن الزوجية بعد طلاقها من الزوج أثناء دخولة السجن في قضية مخدرات، وعقب خروجه من السجن الاسبوع الماضي بدأ في الذهاب إليها في مسكن الزوجية، لتنشب بينهما خلافات كثيرة، ليعتقد الزوج أن زوجته تطلقت منه غصب عنه، الأمر الذي أسفر عن حدوث مشاجرة بين المتهم وطليقته قام على إثرها بإلقاء طليقتة من الطابق الرابع، من مسكن الزوجية.

نقل السيدة إلى مستشفى زفتى لتلقي العلاج

تم نقل السيدة إلى مستشفى زفتى العام، لتلقي العلاج اللازم لحالتها، وإحكام الكمائن وإلقاء القبض على المتهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إخطار النيابة العامة التي طالبت بتحريات المباحث حول واقعة إلقاء رجل لسيدة من الطابق الرابع، وضبط المتسبب فيه واستدعاء شهود الإثبات.

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