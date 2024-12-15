بدم بارد.. تأجيل محاكمة قاتل والده لجلسة فبراير المقبل

قاتل والده.. وكأنه نسي الله، ولن يعد يهتم بقوله تعالى "وصاحبهما في الدنيا معروفا"، ليزين له الشيطان سوء عمله، ويقرر قتل والده بسبب بعض الخلافات، لم يرحم ضعف والده ولا عمرخ الذي أفناه في تربيته، ولم يتذكر تلك الأيام التي عمل بها والده ليكفيه أكله ولبسه وتعليمه، ليقرر بلخظة واحدة قتل والده وإضرام النيران بجسده.

ماذا حدث؟ وكيف تمت الجريمة؟، هذا ماتستعرضه الموجز، في السطور التالية.

تأجيل محاكمة قاتل والده

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، قضت بتأجيل محاكمة مندوب مبيعات قتل والده، وأضرم النيران بمسكن المجني عليه، إثر خلافات سابقة بينهم في الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة فبراير المقبل للعرض على الطيبب النفسي.

جاء الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم ١٩٦٣٤ / ٢٠٢٤ / ٣١١١ لعام ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، بأن قاتل والده يعمل مندوب مبيعات بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، عزم النية وبيتها لقتل والده ظريف شرقاوي عبد الشهيد، عمظا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.

ضحية قاتل والده

بالطعنات والجازولين تخلص من والده

وتابع أمر الإحالة أن قاتل والده توجه إلى المكان الذي يقيم به المجني عليه، وما إن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده، بواسطة استخدام سلاح أبيض "مطواة"، حضره لجريمة القتل ، حيث أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياة والده قاصدا إزهاق روحه.

واقترنت جناية قتل بجناية أخرى، في نفس ذات الزمان والمكان، حيث وضع النار عمداً بالمنزل الخاصة بوالده، ظريف شرقاوي عبد الشهيد، وذلك بأن سكب مادة قابلة للاشتعال "الجازولين" على المجني عليه، وأوصلهما بمصدر حراري ذو لهب مكشوف فامتدت النيران للغرفة وأحرقته على النحو المبين بالأوراق وتقرير الأدلة الجنائية.

واضاف أمر الإحالة بأن قاتل والده أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة"، و "جازولين"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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