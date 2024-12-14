عصابة تسرق أدوية مرضى السرطان في عيادة للتأمين الصحي في الغربية..ما القصة؟

أدوية مرضى السرطان.. في حلقة جديدة من قضايا الفساد التي لا تنتهي، اكتشفت سرقة من نوع خاص لشياطين الرحمة في عيادة ابن سينا للتأمين الصحي، وأبرزهم طبب وطبيبة صيدلانية و7 آخرين جميعهم عاملين بالعيادة، لتقرر نيابة المحلة الكبرى اليوم بعد اكتشاف جريمتهم بالحبس على ذمة القضية لحين انتهاء التحقيقات.

أدوية مرضى السرطان

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ ألقت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الغربية، القبض على 7 متهمين، جميعهم أطباء وطاقم التمريض وعاملة نظافة، داخل عيادة ابن سينا للتأمين الصحي التابعة لمنطقة المحلة الكبرى، بعد ثبوت تهمة الاستيلاء وسرقة ملفات حصر صرف أدوية مرضى السرطان بقيمة أكثر من 10 ملايين جنيه.

وكانت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن المحلة، ألقت القبض على 7 متهمين بسرقة ملفات الحصر لصرف أدوية مرضى السرطان بقيمة مالية تتجاوز 10 ملايين جنيه، بعدما تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، مفاده ورود بلاغ من مسئولي مجلس إدارة عيادات ابن سينا التابعة لفرع التأمين الصحي بالغربية بالسرقة.

ملفات صرف الأدوية

وطلبت النيابة العامة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي، للبحث عن هوية السارق، وكيفية اختفاء ملفات صرف أدوية مرضى السرطان، ليتم اكتشاف بعد إجراء تحريات المباحث المكثفة أن مرتكبي الواقعة، هم 7 متهمين جميعهم عاملين بالمستشفى، من بينهم أطباء وطاقم من التمريض والإداريين بعيادة التامين الصحي.

وبعد إحكام الكمائن، تمكنت قوات الأمن من ضبط كلا من الدكتور "أ. ف" نائب مدير عيادة ابن سينا للتامين الصحي بالمحلة الكبرى، والدكتورة "هـ. أ" مسئولة صيدلية الأورام بالعيادة و " م. ز " معاون العيادة، كما تم إلقاء القبض على عاملة نظافة وزوجها بعد ثبوت تورطها بالسرقة لكميات ضخمة من أدوية الأورام، فضلا عن التلاعب في مستندات الصرف عن طريق تكرار صرف روشتات سبق صرفها.

وشددت نيابة المحلة الكبرى فريق البحث الجنائي بضرورة التحري حول ملابسات الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بدورها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عصابة سرقة أدوية مرضى السرطان

جرعات الأدوية الكيماوية

واكتشفت اللجان الخاصة التي تم تخصيصها لجرد صرف الأدوية داخل عيادات ابن سينا التابعة لفرع التأمين الصحي بالغربية، اختفاء وسرقة مستندات صرف جرعات العلاج الكيماوي لمرضي أورام السرطان واختفاء كميات كبيرة من الأدوية.

وحولت لجان الجرد أمر السرقة إلى لجان لفحص المشكلة، تابعة لهيئة التأمين الصحي بالغربية، حيث تم إجراء جرد لكل أرصدة الصيدلية من أدوية الكيماوي الخاصة بأورام السرطان، ومقارنتها بالروشتات التي تم صرفها، وإجمالي الأدوية المقيدة بالسجلات والواردة من هيئة التموين الطبي خلال 3 شهور ماضية.

وأشار الفحص إلى وجود الكثير من الخلافات، التي تؤكد سرقة أدوية أورام مرضى السرطان، فضلا عن اكتشاف الكثير من التلاعب، بالمحررات الرسمية، لتأمر النيابة بالتحفظ على الكاميرات بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، وتفريغها للوقوف على تفاصيل اختفاء الأدوية والمستندات و تقارير ومستندات من غرفة الحفظ الخاصة بحفظ مستندات الصرف المخصصة لمرضى الأورام بالمحلة الكبرى.

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