نجمات واجهن السرطان بشجاعة وانتصرن عليه أبزهن إليسا وكندا علوش

لطالما كانت قوة الإرادة والصبر عاملين حاسمين في مواجهة الأمراض الصعبة، وخصوصًا مرض السرطان الذي يعد من أصعب التحديات التي قد يواجهها الإنسان، في عالم الفن، شاركت العديد من النجمات تجاربهن مع هذا المرض، حيث أظهرن شجاعة ملهمة في مواجهة الألم والتغلب عليه.



ويرصد موقع الموجز، أبرز النجمات، اللاتي تمكّن من التغلب على مرض السرطان قبل الفنانة كندة علوش.

كندة علوش

كندة علوش

أعلنت الفنانة كندة علوش، صباح أمس عن تعافيها من مرض سرطان الثدي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد أن كانت قد كشفت عن إصابتها بهذا المرض هي ووالدتها قبل عدة أشهر.

حورية فرغلي



حورية فرغلي

الفنانة حورية فرغلي، كانت قد عانت أيضاً من سرطان الرحم، لكنها قررت مواجهة المرض من خلال استئصال الأعضاء المصابة، ورغم مرور عامين على تعافيها، إلا أنها مازالت تشعر بالحزن بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.

عايدة رياض

الفنانة عايدة رياض اكتشفت في عام 2015 إصابتها بسرطان المثانة أثناء تصوير مسلسل دهشة، وعلى الرغم من خوفها الشديد، خضعت لجلسات إشعاعية وتمكنت من التعافي بالكامل من المرض.

وكانت الفنانة عايدة رياض قد كشفت في لقاء تلفزيوني سابق لها عن تفاصيل محنتها مع مرض السرطان، حيث أكدت أنها خضعت لجلسات كيماوي تسببت في تساقط شعرها، ووصفته بأنه كان من أصعب اللحظات في حياتها، رغم معاناتها، ظلت تتمتع بروح إيجابية، تضحك وترقص مع المرضى والممرضات في المستشفى، وتحافظ على أملها في الشفاء، ورغم تلقيها عروضًا عديدة للعمل أثناء علاجها، قررت المشاركة في مسلسل "حالة عشق" بعد إصرار طبيبها، وبعد شفائها، احتفلت بذبح خروف، تعبيرًا عن فرحتها بالنصر على المرض.

إليسا

إليسا ومعاناتها مع السرطان

في عام 2018، كشفت المطربة إليسا عن معاناتها مع سرطان الثدي من خلال فيلم وثائقي، حيث تحدثت عن خوفها الشديد من المرض، لكنها تمكنت من التغلب عليه بعد خضوعها للعلاج الكيماوي والجلسات.

كشفت إليسا فق الفيلم الوثائقي "It’s Ok" الذي تناول قصة حياتها عن أصعب اللحظات التي مرت بها، ومنها تجربتها مع مرض سرطان الثدي، وتحدثت في برومو الفيلم عن علاقة حب وصفتها بـ"السامة"، مؤكدة أنها أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية لدرجة تسببت في إصابتها بالسرطان، وأشارت إلى أن القهر والضغوط النفسية التي عاشتها في هذه العلاقة كانت من الأسباب الرئيسية لما حدث لها، قائلة: "السرطان جالي من ورا علاقة حب كانت توكسيك".

كما تناول الفيلم تفاصيل رحلتها مع المرض، بما في ذلك خضوعها للعلاج ومحاولاتها الدائمة للهروب من مواجهة هذه المحنة، حيث قالت: "هربت من كل شيء خاص بالمرض وكنت بقول إن الأدوية اللي باخدها مجنناني".

شيريهان وسرطان الغدد اللعابية

الفنانة شريهان اكتشفت في عام 2002 إصابتها بسرطان الغدد اللعابية، وهو ما أبعدها عن الساحة الفنية لعدة سنوات، ورغم معاناتها مع المرض، إلا أنها تمكنت من التغلب عليه بفضل إرادتها وصبرها، ورغم شفائها لكنها لا تزال تعالج من آثار المرض حتى اليوم.

نجوى إبراهيم

رحلة نجوى إبراهيم مع السرطان

الفنانة نجوى إبراهيم أعلنت مؤخراً عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه عقب رحلة علاج دامت لأربعة أشهر متواصلة.

ماجي بو غصن تنتصر على السرطان

الفنانة ماجي بو غصن عاشت معاناة مع مرض السرطان لمدة ثلاث سنوات، حيث كادت أن تصاب بشلل نصفي نتيجة للمرض، مما تطلب إجراءها عملية جراحية، ورغم معاناتها، تمكّنت من التعافي في النهاية بعد فترة من العلاج.

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