مصر تعلن عن تصنيع دواء جديد يقضي على مرض سرطان الكبد (تفاصيل)

أعلنت مدينة الدواء المصرية جيبتو فارما ، عن إتمام المرحلة الأولى لنقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية بالجودة العالمية إلى مصانع مصرية بشراكة مع شركة روش السويسرية، من خلال تصنيع دواء جديد لعلاج سرطان الكبد.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدقيقة والمتميزة في مجال الدواء، مؤكدًا أهمية تسريع إنتاج هذا النوع من الأدوية محليا.

أهمية توطين صناعة الأدوية البيولوجية

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، إلى أهمية توطين صناعة الأدوية البيولوجية، بالتوازي مع توسيع المبادرات الرئاسية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل تكلفة استيراد الأدوية وتوفيرها للمرضى بأسعار مناسبة.

وأوضح عبد الغفار، أن سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 330 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات المهتمة بالبحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية داعمة للابتكار، بالإضافة إلى مراكز بحثية وكليات صيدلية، تضم كوادر بحثية وأكاديمية متميزة.

وأوضح الدكتور عمرو ممدوح، مدير عام مدرينة الدواء المصرية، أن "جيبتو فارما تتقدم بخطوات ثابتة نحو تقديم ادوية بجودة عالية يستحقها المريض المصري ودعم توطين الدواء طبقاً لرؤية وتكليف القيادة السياسية وإننا حالياً نتعاون مع 7 شركات عالمية لتوطين أدوية الأمراض المتخصصة بالإضافة إلى تصنيع الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة الخاصة بجيبتو فارما من خلال منظومة البحث والتطوير وسوف يصل حجم انتاجنا من هذه الأدوية ما يقرب من 65 مليون عبوة في 2024.

كما أكد أن الشراكة الاستراتيجية سوف تعزز من القدرات الفنية وبداية علاقة طويلة الأمد لتغطية عدد من الأمراض المستعصية ودعم رؤية مصر 2030 في تطوير المنظومة الصحية وصناعة الأدوية."

وتعليقاً على الاحتفال بنجاح مرحلة نقل التكنولوجيا ورفع كفاءة الأيدي العاملة المصرية لتصنيع العلاجات البيولوجية محليًا قال الدكتور محمد سويلم، مدير عام شركة روش في مصر، إنها سعت على مدى 40 عاماً في مصر إلى العمل الدؤوب مع الحكومة ووزارة الصحة والسكان وكل الكوادر الصحية لتطوير الحلول الطبية المتقدمة، وتسعى جاهدة لتحسين جودة الحياة في مصر وفي الوطن العربي، معربا عن فخره بالتعاون في الفترة السابقة مع جيبتو فارما في نقل التكنولوجيا والمهارات الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية ذات الصفات التقنية والهندسية الطبية المعقدة إلى خبراء الدواء المصريين في مدينة الدواء المصرية ".

رئيس هيئة الدواء: نسعى لتعزيز قدرات مصر في الرعاية الصحية

وأوضح الدكتور على الغمرواي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتوطين الأدوية وكافة المستلزمات الطبية والمواد الخام المطلوبة لتنمية الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أن هذا الهدف يمثل أولوية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرتنا في مجال الرعاية الصحية.

جديرٌ بالذكر أن العقار البيولوجي الجاري توطينه في مصر هو أحد الأدوية المدرجة في أحدث البروتوكولات والتوصيات العالمية ويعد من ضمن مستوى الرعاية الصحية العالمية في علاج سرطان الكبد ومدرج في التوصيات الوطنية أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج سرطان الكبد، وقد ضخت الدولة المصرية جهوداً كبيرة فيما يتعلق بهذا الملف ضمن تلك المبادرة خلال العامين الماضيين منذ إطلاقها في مارس 2022، وبما أن العلاجات الحيوية متطورة الصنع هي الخيار الأول في علاج السرطان الكبد، يعد مشروع التوطين إضافة قوية وسلاح جديد لدى المنظومة الصحية المصرية لمواجهة سرطان الكبد.

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