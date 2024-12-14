لأجل قرط ذهبي قتـ.ـل وحر.ق.. القصة الكاملة لـ طفلة المفراك بسوهاج

طفلة المفراك.. لم تنتبه للبراءة في عينيها، ولم تستمتع لخوفها، بل قادها طمعها لقتل الصغيرة وتشويه ملامحها بالحرق بعد طمس ملامحها بالمفراك الخشبي، لأجل قرط ذهبي، لذا كان الإعدام هو الحل، وهذا ما تسرده الموجز في السطور التالية.

استدراج طفلة المفراك لسرقة قرطها

جريمة بشعة تمت بمدينة سوهاح، حيث راحت ضحيتها طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ6 سنوات، استدرجتها المتهمة وابنتها لسرقة قرطها الذهبي، وعندما حاولت الصغيرة الاستنجاد بأي شخص لينقذها من قاتلتيها كانت المتهمان أسرع منها، فقد ألقتها المتهمة الأولى "الأم" على الأرض وقتلها بالمفراك الخشبي، وبعدها أشعلت النار بجثتها لتخفي آثار جريمتها، بمساعدة ابنتها، لتنتهي جثة الصغيرة في قاع ترعة نجع حمادي.

الإعدام للأم قاتلة طفلة المفراك

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد أحالت أوراق الأم المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامها، فضلا عن الحكم على المتهمة الثانية "ابنة المتهمة" بـ15 سجنا.

وأمرت محكمة جنايات سوهاج المنعقدة، في حكمها بالجناية 9194 لعام 2023، والمقيدة برقم 2140 لعام 2023 ج طهطا، في جلسة ديسمبر 2024، وباجماع الأراء، بإحالة المتهمة الأولى "سيدة. م"، 52 عاما، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامها بعد ثبوت تهمة قتل وسرقة الطفلة “زمزم”، مع تحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر فبراير 2025 للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وبحضور وكيل النيابة أحمد إيهاب طه، وأمانة سر محمد عبد الحميد حسن.

البداية كانت بتغيب المجني عليها والمعروفة بـ طفلة المفراك،"زمزم"، ليقدم أهليتها بلاغا بتغيبها عن المنزل، وبتحديد مواصفاتها التي أكد فيها والديها أنها ترتدي قركا ذهبيا، الأمر الذي تأكد وجود شبهة جنائية في تغيبها.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن سيدة وابنتها هما وراء قتل المجني عليها" طفلة المفراك "، حيث استدرجت المتهمة وابنتها الضحية إلى منزلهما لسرقة حلقها الذهبي، وحاولت الصغيرة الصراخ كي تستنجد بأي شخص، ولكن الأم دفعتها أرضا، لتسقط الصغيرة مغشية عليها.

طفلة المفراك

قتل بالمفراك وحرق الجثة

لم تكتف المتهمة بدفع الصغيرة وسرقة قرطها الذهبي، بل استخدمت مفراك خشبي واستمرت بضربها على رأسها وشوهت ملامحها حتى فارقت الصغيرة الحياة، لتقوم المتهمتان بنقلها إلى أعلى دارهما، وأشعلا النيران في جثتها ليطمسوا ملامحها، ثم وضعوا رفاتها في جوال بلاستيكي، وألقوه في ترعة نجع حمادي، وتم الحكم على المتهمتان بعد اعترافهما بجريمتهما ومثلاها أمام النيابة العامة.

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