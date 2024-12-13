ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

عصابة المحمول.. أمرت نيابة مصر القديمة بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، و

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المتعلقة بالواقعة لكشف ملابسات الحوادث وتحديد تفاصيل أخرى.

وتكشف الموجز تفاصيل القبض على عصابة المحمول، إلى جانب اعترافات المهتمين امام النيابة

عصابة المحمول.. تفاصيل القبض على المتهمين



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التشكيل العصابي المكون من شخصين عاطلين عن العمل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وكشفت التحريات أن التشكيل العصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام مركبة "توك توك".

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما ثلاثة هواتف محمولة مسروقة ومركبة التوك توك المستخدمة في تنفيذ عمليات السرقة.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

اعترف المتهمان بارتكاب ثلاث وقائع سرقة باستخدام الأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.

واستمرارا لجهود وزارة الداخلية، تم ضبط متهم بتزوير محررات والنصب على راغبي السفر للخارج

عصابة المحمول

تفاصيل نشاط المتهم في النصب والتزوير



نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص متهم بمزاولة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بهدف النصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج.

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة القليوبية، قام باستئجار مقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص"، واستخدامها كغطاء لتنفيذ نشاطه الإجرامي. كما روج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا.

القبض على المتهم وتحريز الأدلة

بعد استصدار الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم أثناء وجوده في مقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعُثر داخل الشركة على عدد من التأشيرات المزورة المنسوبة لإحدى الدول، عقود عمل خالية البيانات منسوبة لشركات مختلفة، مستندات معدة للتزوير، نماذج أختام وأكلاشيهات، ومبالغ مالية متحصل عليها من الضحايا. كما تم ضبط ثلاث بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم وصورة عقد شراء شقة سكنية باسمه.

الأجهزة المستخدمة والدلائل..



ضبطت الأجهزة الأمنية أدوات وأجهزة تستخدم في عملية التزوير، وبفحصها، تبين احتواؤها على دلائل واضحة تؤكد تورط المتهم في النصب والاحتيال على المواطنين.

الإجراءات القانونية ضد المتهم



تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



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