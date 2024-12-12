جريمة كفر الروك.. جحود أُمٍ أزهقت روح ابنها وخفف الحكم عليها للمؤبد

جريمة كفر الروك.. لم يؤلمها قلبها ليس بألم قد ألم بفلذة كبدها بل حتى وهي تزهق روحه بيديها فوق الوسادة التي أصرت على الضغط عليها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جريمة كفر الروك

الموجز تستعرض جريمة كفر الروك التي تقشعر منها الأبدان وتشيب منها الرؤوس فأي شخص لديه زينة الحياة الدنيا التي فقد نصفها الأول المال يملأ قلبه السعادة بالبنون، لكن أن تنهي أم بيديها حياة ابنها في جريمة كفر الروك هذا ما لم يتوقعه أي شخص حتى شريك حياتها وعائلتهما.

تفاصيل جريمة كفر الروك

إسراء والدة لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، عاشت معه في غضون تلك السنوات أكثر أيامها في الحياة سعادة فكان ابنها الأقرب إلى قلبها بين بني البشر، لكن الضغوط التي تعرضت لها كانت السبب في ارتكابها جريمة كفر الروك.

قصة جريمة كفر الروك

الجريمة بدأت في يوم 9 أغسطس 2023، التي قتلت فيها إسراء ابنها مصطفى، وذلك بعدما عاشت فترة من العذاب والإهانة والضرب والتعدي عليها من أهل زوجها، في كفر الروك بالسنبلاوين في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية.

حياة قاسية كشفت تفاصيلها إسراء أثناء اعترافها أمام المحكمة في جلسة استئنافها على حكم الإعدام الذي قضت فيه بحقها المحكمة وأقره مفتي الجمهورية، إذ قالت: "أهل جوزي هم السبب في اللي أنا وصلتله، كل شوية ضرب وإهانة وشاكين في إني على علاقة براجل تاني، وحتى جوزي وأبو ابني كان مصدقهم وأنا عايشة معاه".

اعترافات قاتلة ابنها

إسراء أضافت: "لحد دلوقتي مش مصدقة ولا مستوعبة إني قتلت ضنايا، ومحستش بنفسي إلا لما روحه طلعت بعد ما كتمت نفسه".

فيما لم تكن أقوال المتهمة هي الركن الأساسي في القضية، إلا أن شقيقة المتهمة لمياء أكدت أن إسراء بالفعل ارتكبت الجريمة إذ أطبقت غطاء رأسها حول عنق ابنها مصطفى، بجانب أنها وضعت الوسادة فوق رأسه وأطبقت بيديها عليها حتى لفظ ابنها أنفاسه الأخيرة، لكن ذلك كان بسبب الضغوط النفسية نتيجة المشاكل بينها وبين أهل زوجها.

أقوال والد المجني عليه

والد مصطفى أكد في أقواله أن زوجته بالفعل أزهقت روح ابنه عمداً بسبب علاقاتها المحرمة والخلاقات مع أهلها وأسرته، ما نتج عنه إزهاق روح ابنه.

فيما شدد الطبيب الشرعي أن الطفل قتل بالفعل نتيجة اسفسيكا الخنق، نتيجة كتم أنفاسه بوسادة وإحكام القبضة عليها، إضافة إلى وجود خدوش ظفرية على العنق، مما يشير إلى محاولة الطفل المقاومة، لكنه لم يستطع الهروب بل توفي نتيجة الخنق.

جريمة كفر الروك

إعدام مرتكبة جريمة كفر الروك

فيما جرى ضبط المتهمة آنذاك، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية.

أقر مفتي الجمهورية حكم الإعدام، لكن المتهمة استأنفت على حكم إعدامها، وعقدت محاكمتها بالدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة المنصورة؛ لتقضي المحكمة بتخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد.

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