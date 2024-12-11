ضحية الفيلر والبوتكس..حينما يكون الموت في شكة إبرة بمؤخرة فتاة ثلاثينية

ضحية الفيلر والبوتكس.. جريمة تجميل في مؤخرة فتاة ثلاثينية بدأت في عيادة لشاب روج لنفسه بأكبر صورة ممكنة، إذ استخدم السوشيال ميديا، وبعض المنصات التعريفية التي على رأسها "لينكد ان".

ضحية الفيلر والبوتكس



شغف التجميل وتعديل بعض الأجزاء في أجساد الفتيات والسيدات لا يزال السم الموضوع في فاترينة لجذب الفتيات والسيدات حتى يجرين التعديلات على أجسادهن ليظهرن في كامل أناقتهن أمام الرجال.

قصة ضحية الفيلر والبوتكس



الموجز تستعرض قصة فتاة ثلاثينية تدعى"ش. ش"، ذهبت إلى عيادة من عيادات التجميل لحقن الفيلر والبوتكس في مؤخرتها حتى تبدو جميلة، لكن تواجدها في العيادة لم يستغرق سوى دقائق معدودة وبمجرد حقنها فارقت الوعي؛ فهرعوا بها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة.

ضحية الفيلر والبوتكس

تفاصيل مصرع ضحية الفيلر والبوتكس



مأساة تعرضت لها الفتاة الثلاثينية "ش - ش"، حينما ذهبت إلى مركز التجميل الذي تعرفت عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكعادة غالبية المراكز الممارسة لهذا النشاط دائمة المخالفات يعمل بها غير المتخصصين.

غير المتخصصين الذين يظنون أنهم سيجمعون مالا سهلا من عمليات التجميل بالحقن للفيلر والبوتكس لا يعلمون أنهم يضعون أنفسهم على طريق النهاية، لكن القصة هذه المرة انتهت بمصرع الفتاة.

كواليس القصة



ضحية الفيلر والبوتكس، ذهبت للعيادة بمقرها في التجمع الخامس، والتي يديرها صيدلى عمره لم يتجاوز 37 عاما يدعى "ش. س"، لديه صفحات على مواقع السوشيال ميديا.

ضحية الفيلر والبوتكس كانت تريد حقن مؤخرتها، إذ كانت أمها برفقتها، لكن بعد الحقن بدأت تظهر عليها علامات الأعياء الشديد، فهرولت بها والدتها إلى المستشفى، لكنها كانت رحلت عن الحياة.



تحرير محضر بالواقعة



\جرى تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

جرى استصدار إذن من النيابة لضبط وإحضار الطبيب، فور مصرع الفتاة، لكن المتهم فر هاربًا تاركا العيادة، إذ وجدت القوة من الأجهزة الأمنية بمقر العيادة أدوات التجميل لكنهم لم يعثروا على أي رخصة للمكان ولا حتى إثبات لقيد الطبيب الذي اتضح أنه صيدلي بسجلات جدول نقابة الاطباء المصريين ومع ذلك قام بمزوالة مهنة الطب.

تقرير الطب الشرعي

تقرير الطب الشرعي للضحية، أكد أن المضاعفات الشديدة التي حدثت للمجني عليها نتيجة إجراء التدخل الطبي من غير المتخصص في هذا المجال.

أحال المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة المستشار محمد حجازي القضية التي حملت رقم 4294 لسنة 2024 لمحكمة جنايات التجمع الخامس.

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