ننشر تجارب الفنانين المؤلمة مع حقن التخسيس وعمليات شفط الدهون

أعلنت الفنانة منى فاروق عن معاناتها من شلل مؤقت في المعدة وتهيج القولون، بالإضافة إلى إصابتها بإمساك وجرثومة في المعدة ونزيف، نتيجة استخدام حقن التخسيس، وفي منشور لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كتبت:"الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير، خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل".

لم تكن منى فاروق الوحيدة التي عانت من آثار جانبية بسبب حقن التخسيس، حيث أصبحت هذه الحقن محور جدل واسع في الفترة الأخيرة، بعد أن أعلن عدد من الفنانين عن تعرضهم لمشاكل صحية خطيرة إثر استخدامها، ويرصد موقع الموجز أبرز التجارب المؤلمة التي شاركها بعض الفنانين.

هند عبد الحليم

الفنانة هند عبد الحليم حكت مؤخراً عن تجربتها المؤلمة مع حقن التخسيس، مؤكدة أنها أصيبت بشلل مؤقت في المعدة جراء استخدام هذه الحقن، لكنها بدأت تتحسن، كما نصحت الجميع بعدم استخدامها إلا تحت إشراف طبي، وبعد إجراء الفحوصات الضرورية.

خالد الصاوي

خالد الصاوي

أما الفنان خالد الصاوي، فقد عبر عن رفضه لإجراء العمليات الجراحية وتجنب استخدام حقن التخسيس، محذراً من مخاطرها، وأوضح في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز قائلاً: "أنا خسيت 20 كيلو ولسه ناقص 20 كمان، وأحذر الناس من الحقن، لأنها سببت لي مشكلة كبيرة بعد ثلاثة أو أربعة شهور، حيث أدت إحدى الحقن إلى توقف الجهاز الهضمي واضطررت للبقاء يومين في المستشفى".

إلهام شاهين

كما روت الفنانة إلهام شاهين تجربتها مع حقن التخسيس، لافتة أنها ساعدتها في انقاص وزنها بسرعة كما أثرت بالسلب على صحتها، وقالت في تصريحات سابقة: "أنا خدت حقن بس منصحش حد ياخدها، بتجيب نتيجة قوية جداً، لكن بتتعب صحياً. أنا ضعفت صحياً مش بس ضعفت حجماً. بتتاخد لفترة قصيرة، لكن أنا بقى لي كتير باخدها علشان كده ضعفت. لازم تتاخد مع دكتور مش حد ياخدها من دماغه لأن في ناس بتسمع مننا حقن تروح تشتريها وتاخدها وده مؤذي، فعايزة أنصح إنه لازم تتابعوا مع دكاترة".

صابرين

صابرين

من جانبها، أكدت الفنانة صابرين أنها استخدمت الحقن كجزء من رحلتها مع فقدان الوزن، لكنها أكدت على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامها، معلقة: "لازم استشارة دكتور، لإن الحقن مضرة، صحيح إنها بتعطي نتائج سريعة، لكن يجب أن نكون واعين لمخاطرها".

سعاد نصر

وفي حادثة مؤلمة، تعرضت الفنانة الراحلة سعاد نصر لحادث مأسوي عام 2006 عندما دخلت في غيبوبة وبقيت فيها لمدة عام كامل عقب تلقيها جرعة مخدر خاطئة قبل إجراء عملية شفط دهون، وتوفيت في الخامس من يناير 2007 عن عمر 54 عامًا، ورغم المحاكمة التي أُجريت للطبيب المعني، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إلا أن المحكمة اعتبرت أن فترة محاكمته كانت كعقاب كافي له.

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