في أولى بطولاتها المطلقة.. تعرف على قصة مسلسل "خانة فضة" لـ صابرين

تعاقدت الفنان صابرين حديثًا على مسلسل "خانة فضة"، والذي يعد أولى بطولاتها ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025 ويكشف لكم الموجز قصة المسلسل على النحو التالي

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل خانة فضة في إطار درامي اجتماعي حول قوانين الرعاية الصحية والبحث عن حقوق المرضى ومعاناتها مع الإهمال الطبي ومخاطر الرعاية الصحية وهو من نوعية الأعمال ذوات الـ 15 حلقة وجار التعاقد مع باقي فريق العمل.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة صابرين في مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي ، عايدة رياض، ثراء جبيل إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل وهو من أعمال "watch it".

ومن الجدير بالذكر أن صابرين قد شاركت في الموسم الرمضاني السابق 2024 بمسلسل مسار إجباري ولعبت دور والدة عصام عمر.

صابرين

وتدور أحداث المسلسل حول الشابان "علي" و"حسين" اللذان يعيشان حياتهما بشكل مختلف، وبعد 20 عاما يكتشفان أنهما أخوان غير شقيقين من الأب الذي توفى وترك لهما دليل براءة طرف وإدانة طرف آخر، ما يغير مسار جريمة قتل مهتم فيها أستاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام، ويكون عليهم البحث عن القاتل الحقيقي وتقديمه

وشارك في بطولة باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، محسن منصور، بسمة، رشدي الشامي، مي الغيطي، جوري بكر، ياسمينا العبد، نور إيهاب، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، جهاد حسام الدين، كمال أدهم، معاذ نبيل تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

صابرين

تربطها علاقة قرابة من ناحية الجدات بالفنانة نعيمة عاكف. وقد نشأت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، ولقد بدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة، بعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها، درست في كلية الآداب قسم فلسفة، ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها واشتهرت في بعض من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وفي عام 1999 أسند إليها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية والذي حمل عنوان أم كلثوم.

ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحا كبيرا لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية، وفي عام 2006 قررت العودة للعمل الفني وذلك بمشاركتها في مسلسل كشكول لكل مواطن، واستمرت من بعده بالعمل الفني.

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