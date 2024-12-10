بسبب حقن التخسيس.. تفاصيل حالة منى فاروق الصحية

تعرضت الفنانة منى فاروق لوعكة صحية خطيرة نتيجة استخدام حقن التخسيس، والتي تسببت في إصابتها بشلل في المعدة وفي تصريحاتها الأخيرة كشفت عن معاناتها من التأثيرات السلبية لهذه الحقن على صحتها.

وأشارت إلى المخاطر الجسيمة التي قد تصاحب استخدامها معربة عن حاجتها لدعوات جمهورها، موجهة تحذيراً لكل من يفكر في اللجوء إلى هذه الطريقة للتخسيس.

ويرصد لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية تعرض منى فاروق لوعكة صحية خطيرة بسبب حقن التخسيس

منى فاروق تتعرض لوعكة صحية خطيرة

تفاصيل الحالة الصحية لمنى فاروق

ونشرت منى فاروق عبر خاصية الستوري على حسابها في "إنستجرام" قائلة: "الحمد لله على كل حال، تعرضت لتوقف مؤقت في الجهاز الهضمي، وأعاني من تهيج في القولون مع إمساك، بالإضافة إلى جرثومة في المعدة، التهاب في المعدة، ونزيف نتيجة شرخ أنا بحاجة لإجراء منظار للقولون والمعدة، وأدعو الله أن أتمكن من تجاوز هذه الأزمة كل هذا بسبب حقن التخسيس".

منى فاروق تصرح برغبتها في العمل مع خالد يوسف

وخلال الفترة الأخيرة، عادت منى فاروق إلى الأضواء بعد تصريحاتها الأخيرة على "تيك توك"، حيث أكدت رغبتها في التعاون مع المخرج خالد يوسف، وذلك رداً على الاستفزازات التي طالتها بسبب الفيديو المثير للجدل الذي جمعهما في الماضي وقالت منى: "أدعو له بدوام الصحة، فهو مخرج موهوب وقد عاد بقوة إلى الساحة الفنية".

رفض التعاون مع خالد يوسف لأسباب شخصية

ورغم تصريحاتها عن رغبتها في التعاون معه، أوضحت منى أنها تكن له الاحترام، لكنها أشارت إلى أن هناك أسبابًا شخصية تمنعها من التفكير في العودة للعمل معه وأضافت أنها كانت تسخر من محاولات الاستفزاز التي تتعرض لها، وقالت: "الناس لديهم معلومات ناقصة عني، ولا أحد يعرف كيف تسير حياتي".

منى فاروق أنا تريند الجيل

وفي سياق آخر، تحدثت منى عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنها لا تتطلع للارتباط إلا بالطريقة الحلال، واعتبرت نفسها رمزاً للموضة والشعبية بين الأجيال، مشيرة إلى أنها تريند دائم في الوسط الفني.

منى فاروق تشارك في مسلسل غموض

تشارك الفنانة منى فاروق في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "غموض"، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة يشاركها في البطولة عدد من النجوم، مثل وفاء عامر، ونهال عنبر، ومحمد نجاتي، وإلهام عبد البديع، والمطرب إيساف، ومحمود فارس، والفنانة شمس، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين ومن المقرر استئناف تصوير المسلسل في الفترة المقبلة، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

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