مفاجأة في نص اعترافات عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

جاءت حيثيات محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حسين عبدالحميد، وحضور محمد محسن، وكيل النائب العام، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بنص الاعترافات الكاملة للمتهم الأول المخرج عمر زهران.

الموجز تستعرض الاعترافات، إذ جاءت نتيجة التحقيقات بتفاصيل جديدة، تم التوصل إليها في قضية سرقة المجوهرات التي شغلت الرأي العام، حيث كشف المتهم الأول، عمر زكريا إمام زهران، كبير مخرجين بقطاع قنوات النيل بالهيئة الوطنية للإعلام، عن علاقته الشخصية بالمجني عليها وزوجها.

واقعة السرقة

وأشار عمر زهران، في أقواله إلى أنه لم يكن يعلم بواقعة السرقة إلا بعد عودة المجني عليها من الخارج، عندما اكتشفت فقدان مجوهراتها، لتتخذ المحكمة في حيثيات حكمها، اعترافات المتهم الأول عمر زكريا إمام زهران بالتحقيقات، حيث قرر أنه تربطه علاقة صداقة قوية بكل من المجني عليها وزوجها إلا أن المجني عليها كانت خارج البلاد، وعند عودتها لمصر اكتشفت سرقة مجموعة من مجوهراتها.

وذكر عمر زهران، أنه لم يذهب إلى شقة المجني عليها إلا مرة واحدة، وذلك بناءً على طلب من المجني عليها بإحضار شيخ لكي يقرأ لها «قرآن» في الشقة، ثم ذهب هو والشيخ «فواز» وحين وصوله وجد «مصطفى. ا» وآخرين متواجدين ليقوموا بأعمال النظافة للمسكن، ولم يكن معه مفتاح لمسكن المجني عليها.

وتابعت حيثيات الحكم بحبس عمر زهران، أن المتهم دلف إلى غرفة نوم المجني عليها هو والشيخ سالف الذكر لقراءة القرآن وبعدها أشرف على أعمال النظافة، طالبًا من «مصطفى» إعادة المجوهرات الخاصة بالمجني عليها داخل الأدراج بناء على طلب المجني عليها وليس إعادة ترتيبهم، إلا أنه وبعد عودة المجني عليها من السفر أخبرته بسرقة بعض المجوهرات خاصتها وأبلغت الشرطة.

وأشارت حيثيات الحكم، أن المتهم طلب من المجني عليها الاستعانة بأحد الأشخاص ليساعده في البحث والعثور على تلك المسروقات يُدعى «عنتر»، واصفًا إياه بالأمانة، لتقرر المجني عليها بالموافقة على حضوره طلبوا من المتهم الثاني «عنتر» حضوره، وما إن حضر أخذوا يبحثون عن المسروقات 5 مرات حتى جرى العثور على بعض المسروقات المدعى بسرقتها سالفة الذكر.

دخل الجيم الموجود بالعقار

ووفق حيثيات الحكم، فإنه بمواجهة المتهم الأول بالمسروقات المضبوطة، أقرّ بملكيته للسلسلتين الفضيتين اللون، وأما باقي المضبوطات والعلب والإكسسوارات هي ملك للمجني عليها وأهدتها له منذ حوالي 7 سنوات، فضلا عن أنه بمواجهته بمحضر فض الأحراز وعرض المضبوطات على المجني عليها، والتي أقرت فيها بسرقة تلك المضبوطات، وأنكرت إعطائها إياها فأنكر مقرًا بأن تلك المضبوطات جميعها إكسسوارات، ولا يوجد بها مشغولات ذهبية أو فضية أو أحجار كريمة.

عمر زهران وشاليمار شربتلي وخالد يوسف

المتهم عمر زهران

وبحسب الحيثيات، فإنه بمواجهة المتهم عمر زهران بما أسفرت عنه تحريات المباحث أقرّ بحيازته مفتاح شقة المجني عليها منذ 7 أو 8 سنوات لقيامه بأعمال الديكور، وقام بإعادة المفتاح لها مرة أخرى، وقال إن مسروقات شاليمار شربتلي بداخل منزلها بناءً على كلام «قارئة فنجان»، وأن جميع المضبوطات الموجودة بحوزته هي هدية من المجني عليها له.

أما بالنسبة لما هو ثابت بدفتر الأمن لدخوله وخروجه من العقار المتواجد به العين مسرح الجريمة، فذكر أن هذا نتيجة لدخوله «الجيم» الموجود بالعقار فضلًا عن زياراته المتعددة للمجني عليها وزوحها.

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مستجدات في قضية سرقة شقة شاليمار المتهم بها المخرج عمر زهران