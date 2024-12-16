دعوى خلع.. تفاصيل مأساة عاشتها زوجة انتهت بالاعتداء عليه بالشاكوش

دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، أقامتها سيدة ضد زوجها بعد 9 سنوات من الزواج التي ذاقت فيها العذاب وكل يوم تغض الطرف عما يفعله بها وبأطفالها، تستعرض تفاصيل دعوى خلع الموجز لتكشف الكواليس.

دعوى خلع

دعوى خلع التي أقامتها الزوجة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، قالت فيها: "اتجوزته من 9 سنين، وكنا في الأول مبسوطين وهو كان بيشرب مخدرات وأنا عارفه وقولت يمكن يكون عشان يعدل مزاجه بسجارة ولا اتنين بس الظاهر إن الموضوع مكنش كده خالص".

وأضافت الزوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: "في الأول كنا زي عصفورين كناريا، بيشرب سيجارة أو سيجارتين حشيش عشان نقضي ليلة حلوة، لكن بعد أول سنة بدأ يبان على حقيقته، السيجارتين بقوا علبة كاملة، وبدأ يدخل في أنواع تانية من المخدرات".

إهانة وتعدٍ بالضرب

وتابعت الزوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: "مبقاش عنده بعد أول سنة غير الشرب والنوم، ويقعد لي في البيت أغلبية الوقت، حتى الفلوس اللي كان بيجيبها عشان يصرف علي في الأول، وبعد كده أنا وعياله بقى يصرفها على المخدرات".

وواصلت: "بعد ما جبت العيال بدأ يبقى بني آدم تاني، كل شوية عايز فلوس عشان يجيب مخدرات، وبدأ يدخل في الأنواع الجديدة اللي لما بيتعاطاها بيبقى غايب عن الوعي، وكل ده وأنا صابرة وأقول معلش إن شاء الله ربنا هيهديه وهيعقل ويبطل عشان خاطري وعياله، لحد ما بدأ يضربني عشان خاطر المخدرات".

دعوى خلع

ذل وقلة كرامة

وأكدت الزوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، أنها ظلت طوال السنوات التي كانت برفقته فيهم تعاني من الذل وقلة الكرامة، فضلًا عن التعدي بالضرب، والعمل على الفرار من بين يديه لكن دون جدوى على الإطلاق، حتى وصل الأمر إلى أن اعتدى عليها بآلة حادة "شاكوش".

نهاية المأساة

واختتمت: "في النهاية بعد ما استحملته ده كله حوالي 9 سنين من الذل وقلة القيمة والمهانة والضرب بالعصا والشاكوش وأي حاجة بتيجي في إيده، عايزه أخلعه عشان مش قادرة أعيش معاه على اللي بيحصل في ده".

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