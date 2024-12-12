زوجة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة.. والسبب: ديكتاتوري

ديكتاتوري.. دعوى خلع أقامتها الزوجة “شيرين. م”، أمام محكمة الأسرة، بعد سنوات طويلة تحملتها مع زوجها الديكتاتوري، لتقرر بعد 15 سنة جواز اللجوء إى محكمة الأسرة، لتنهي حرب الخلافات التي زادت بينهما دون سبب واضح غير أن زوجها ديكتاتوري، تفاصيل تسردها الموجز.

15 عاما من المعانا

وقالت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 15 عاما، لتعاني طوال تلك المدة من عصبية الزائدة، وديكتاتوريته، متابعة: “النصيب وقعني في راجل ديكتاتوري بمعنى الكلمة، طول عمري بعاني معاه، معندوش حاجة اسمها تفاهم، وبيرفض يسمع كلام أيحد غير دماغه”.

دعوى خلع لـ ديكتاتور

تزوجت ديكتاتور

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها عانت منذ مدة طويلة من طريقته في التعامل، حاولت كثيرا التعامل معه، ولكنه لا يستمع لأي شخص، وكأنه يعيش بمفرده في هذا المنزل، مشيرة: "معتقد أني مش موجودة معاه في البيت، وبيتعامل على الأساس ده، حاولت كتير أفهمه إني مراته والمفروض أشاركه في كل حاجو تخص البيت، لكن هو مش مقتنع.

وأكملت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، الخلافات استمرت في التمادي بين الزوجين، والشجارأصبح لكل الأسباب وأتفهها، مؤكدة: “أو الجواز كانت الحياة حلوة وسهلة، مفيش خلافات كتير غير العادية، ويجي يصالحني، وعادي، كنت بعدي وأقول جوزي ومينفعش نمسك لبعض ع الواحدة”.

واكملت الزوجة أنها زوجها صعب المراس، لا يمكنها التعامل معه بسهول، “المشاكل بتزيد بسرعة، وأهلي ادخلوا كتير عشان يحلوا المشاكل بينا، لكن كل المحاولات كانت فاضلة، أنا استحملت كتير ومبقاش عندي طاقة، أقدمها تاني عشان أتفاهم وأتناقش وأسامح فيه، وهو معندوش دم، دديكتاتوري".

الخلع هو الحل

واختتمت الزوجة أن أسلوب زوجها الـ ديكتاتوري وهو ما جعلها تفكر بالخلع، بعد أن حاولت تغيير طباعه الغير مقبولة، لكن في النهاية كان القضاء هو الحل الوجيد الذي سلكته كيتهرب من قبضته.

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها.

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