شاهندا تقيم دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: كل يوم مع واحدة شكل

طلاق للضرر.. «من ساعة ما اتجوزت واحنا عايشين في مشاكل، حاولت كتير أصبر على المشاكل، لكن مفيش فايدة، كل يوم مع واحد شكل، وفي سرير شكل»، كلمات قاسية ألقتها الزوجة "شاهندا. س" أمام محكمة الأسرة، وهي تبرر إقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعدما تمادى في خيانته الزوجية لها على حد قولها.7

الخلافات بدأت تدخل حياة الزوجة

الموجز تستعرض تفاصيل الدعوى، إذ قالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بدأت بحياتها منذ أن تزوجته، حاولت كثير تحمل تصرفات زوجها، ولكن دون فائدة، "مش فارق معاه البيت ولا حياتنا ولا أي حاجة، وكل شوية يخوني مع واحدة مختلفة، مبيتعبش ولا بيقرف من نفسه، لكن أنا اللي قرفت منه".

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها مع مرور الوقت أصبحت خياناته الزوجية تزيد بشكل كبير، الأمر الذي جعل التأقلم معها أمرا صعبا، لذا بدأت تفكر بالانفصال، «أنا عديت كتير وجيت على نغسي، لكن هو مفيش فايدة، كل يوم مع واحدة مختلفة، ومش فارق معاه أي حاجة».

خياناته الزوجية متكررة

وأشارت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة،: «خيانته كل يوم بتزيد، بيكلم الستات قدامي وقدام عياله، وكل يوم في شقة شكل، وعلى سرير شكل، عشان كده قررت انفصل عنه، هو مش بيفكر غير في الستات، وأنا محتاجة أرتاح شوية».

دعوى طلاق

دعوى طلاق هي الحل

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى طلاق للضرر الواقع عليها من زوجها.

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