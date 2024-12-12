زوجة في دعوى طلاق: "همجي".. ومحام لـ"الموجز": يجوز الاسئنناف

دعوى طلاق أقامتها الزوجة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، بعد 10 سنوات من الخلافات الزوجية، لا يريد فيها الزوج الحفاظ على أسرته، الموجز تسرد التفاصيل: “مشاكل مشاكل، تعبت ومعنديش طاقة اتحملها تاني، بيتعامل معايا بهمجية، وكله عشان خاطر أهله".

10 سنوات مشاكل

وقالت الزوجة في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تحملت 10 سنوات من الخلافات التي لا تنتهي، لم تتحمل إلا لأجل أطفالها، ولكنه يتمادى ويضربها ويهينها أمام الكل، “ مبقاش فيا طاقة استحمله، أنا تعبت، زهقت وطاقتى خلصت، عمر ما كان حد بيعاملني كده، أنا استحملت عشانه كتير”.

دعوى طلاق

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنه مع كل خلاف يتدخل أهله بينهما ليبدأ الموضوع بالتصعيد، فتحاول هي تهدئة الأمر، ولكن أفعال الزوج بدأت تتمادى، وتتفاقم المشاكل بشكل كبير، مشيرة: “ أهلي كانوا بيحاولوا الخلافات بينا، الموضوع بدأ يزيد، وأهله عاوزين يخربواالبيت ويطلقوني، أبويا كلمه كتير وفهمه إن مينفعش يضربني، بس هو زي ما هو همجي، وكل ده بسبب أهله”.

الخلافات بتزيد

حاولت الزوجة الحفاظ على منزلها بكل الطرق، لكن الخلافات بدأت تتمادى وتزيد، الأمر الذي جعلها تفكر في الهربو من قبضته، وتلجأ إلى محكمة الأسرة، متابعة: “اتناقشت معاه كتير، بس مفيش فايدة، وبردو بيتعامل معايا بهمجية وضرب، طلبت منه الطلاق رفض، فقررت ألجأ لمحكمة الأسرة”.

دعوى طلاق هي الحل

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى طلاق للضرر بعدما تقدمت بكل المستندات التي تثبت تضررها من الزوج.

محام يشكف لـ الموجز طريقة التقاضي

وعلق المحامي بالأحوال الشخصية، عبد الرحمن مسعود، أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية "الزوجة" طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج "المدعي عليه" استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.

وتابع المحامي بالأحوال الشخصية، في تصريح خاص لـ"الموجز"، ومن المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير، إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف، والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

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دعوى طلاق تقيمها زوجة والسبب: بيفضل أهله على عياله



