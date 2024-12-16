سندس في دعوى طلاق بمحكمة الأسرة: شربت معاه العذاب ألوان

دعوى طلاق.. «استغل إن مليش حد، شربت من العذاب ألوان، تعبت وخايفة عمري يعدي مع راجل مفيش في قلبه ذرة رحمة»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "سندس. ت"، أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعدما استغل على حد قولها، عدم وجود أب لها، الأمر الذي جعله يعذبها، وعندما هربت منه، منعها من رؤيتها لبناتها، ويعرض الموجز تفاصيل القصة.

زواج منذ 9 سنوات

وقالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 9 سنوات، وأنجبت من زوجها طفلتين على فراش الزوجية، مشيرة إلى أن زوجها كان ابن الجيران، الذي تعلقت به، ولكنها الآن تود أن تهرب منه ومن قبضته بأي طريقة، فالزوج استغل أنها وحيدة بدون أب أو إخوة رجال على حد قوها، ليظلمها ويفتري عليها.

دعوى طلاث

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن خلافاتها مع زوجها بدأت منذ 6 سنوات، مؤكدة أن حياتها كانت أول زواجهما مثالية جدا ولا يوجد بها أي خلافات، ولكنها بدأت تتغير بعد ذلك، حينما توفي والدها، :" حاولت كتير أستحمل تصرفاته، عشان مليش حد بعد وفاة أبويا، خوفت بناتي يتبهدلوا".

يعتدي عليها بالضرب يوميا

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة أن زوجها منذ بداية زواجهما وهو يعتدي عليها بالضرب، كان والدها في البداية يقف أمامه، ولكن عد وفاة والدها، بدأت الحياة تختلف وتتغير، لتصبح أكثر تعاسة، "محدش هيقف قدامه، وهو بيضربني كأنه عاوز يموتني، مش عارفة ليه، عملت إيه لكل ده، دانا حبيته وهو أول راجل في حياتي".

دعوى طلاق هي الحل

وأشارت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة أن زوجها كان يدمن المخدرات، منذ أن عرفته، ولكنها تقبلت قديمها بسبب حبها له، وخبرتها القليلة، ولكنها حاولت كثيرا دون فائدة، أن يبتعد عن المخدرات، :" أنا هربت وسيبت البيت، خوفن يموتني، وطلبت منه الطلاق وهو رفض، ومن يومها منع بناتي عني، أنا قاعدة في بيت أبويا، مش عاوزة أموت بسببه".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها.