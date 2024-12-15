"أمه تغار مني".. زوجة ترفع دعوى طلاق والتفاصيل صادمة

دعوى طلاق.. «بعد عشر سنين جواز، تعبت ومش قادرة أتحمل حماتي، بتغير على ابنها مني، وفاكرة نفسها ضرتي»، كلمات بررت بها الزوجة "منار. ع" إقامة دعوى طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بسبب والدة زوجها، والتي تريد التحكم بكل شيء بحياتها، بسبب غيرتها على ابنها.

دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

الموجز تستعرض تفاصيل دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، إذ أكدت الزوجة في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن حياتها كانت مستقرة قبل بداية تدخلات حماتها، قبل 5 سنوات،« أول 5 سنين في حياتي كانوا نعيم، مفيش مشاكل، مفيش تدخلات، مفيش حماتي، بس من ساعة ما حماتي بدأت تتدخل بينا وحياتنا كلها مشاكل».

تفاصيل دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن والدة زوجها حاولت التدخل بكل شيء بحياتها، سواء تخصها أو لاء، وحاولت هي بدورها التغاضي عن كل شيء، حاولت تجنب الخلافات، حتى أنها تجنبت غيرة حماتها المفرطة، ولكن دون فائدة،: «أنا تعبت من حياتي مع أمه، بتعمل مشاكل من الهوا، وبتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا».

دعوى طلاق

الكلام بحساب

وأضافت الزوجة في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة،: «عاوزة تتخكم فيا، وتقولي أكلم جوزي في إيه وكمان أكلمه بحساب وبرضاها، وكل ما أضحك مع جوزي تنكد عليا، مش بس كده، دي بتغير مني على جوزي، بتيجي معانا كل مكان، وبتقعد هي جنبه، ولو كلمني ولا بص عليا تتخانق معاه».

الأمور خرجت عن السيطرة

وقالت الزوجة في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إن الأمور خرجت عن السيطرة، ووالدة زوجها أصبحت تتمادى في تدخلاتها، الأمر الذي أدى لزيادة الخلافات بينها وبين زوجها، لتتطور الأمور إلى محكمة الأسرة، بسبب رفض الزوج تطليقها.

واختتمت الزوجة في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة،:« جوزي مش شايف أمه غلطانة، مع إن الناس كلها ملاحظة، أنا طلبت الطلاق لما اعبت، ونفيش حاجة بتتغير، بس هو رفض، عشان كده لحأت لمحكمة الأسرة».

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وأمام تعنت الزوح قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها.

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