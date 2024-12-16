جر.يمة كفر حكيم.. القصة الكاملة للخيانة والقـ ـتل بواقعة ذي حدين

جريمة كفر حكيم.. مابين علاقة غير شرعية وقتل بدأت الجريمة، فتلك القصة التي لم تنته عند الخيانة، بل امتدت أطرافها إلى خوض أعراض وقتل بالنار ووضع السم في الطعام، وكأن الشيطان أخذ عهدأ أن يدمر تلك العائلة، فالمفاجأت تتوالى تباعا ليتورط شاب بقتل زوج عنته والذي عايره بخيانة شقيقته لزوجها وإنجابها لطفل سفاحا، وهربت بعد أن وضعت السم في الطعام لحمويها .

تفاصيل القضية تسردها لكم الموجز .

هروب فتاة كفر حكيم

البداية كانت بهروب فتاة كفر حكيم مع عشيقها، ليتضح في النهاية أنه ابن عم زوجها، حاولت بشتى الطرق الهروب مع عشيقها، ولكنها لم تتمكن من ذلك، حتى داهمها الشطان بفكرة وضع السم في الطعام لحمويها، أثناء غدائهم، فغافلتهم وفعلت ذلك ونجحت خطتها، لتهرب مع عشيقها، ولكن في فعل لم تحسب حسابه فقد تمكن أهل زوجها من إنقاذهما وبمجرد علم زوجها هروبها وشروعها في قتل والده ووالدته، أقام ضدها دعوى زنا علاوة على القضية التي أقامها أهله ضدها بسبب الشروع في قتلهم.

أهل القرية يتحدثون عن جريمة كفر حكيم

أهالي القرية بدأت تتردد على ألسنتهم جريمة كفر حكيم، وماذا فعلت فتاة كفر حكيم، حيث كانت الخلافات سبب ما حدث بينهم، وأن الزوج لا ينجب فقد طلبت منه الزوجة الطلاق أكثر من مرة بسبب عدم إنجابه للأطفال، ولكنه في كل مرة كان يرفض الطلاق، حتى تعرفت على شاب آخر أثناء زواجها ، وسوء لها الشيطان سوء عملها، ووقعت معه في خطيئة علاقة غير شرعية أثمرت عنها طفل، وكانت المفاجأة الكبرى التي اكتشفها أهلي القرية أن هذا الشاب ابن عم زوجها.

جريمة كفر حكيم

الخلافات بدأت بين الشاب شقيق الفتاة وزوج عمته قبل الحادثة بيوم، ليؤكد أهل القرية أن زوج عمته عايره بهروب شقيقته مع عشقيها، ليذهب المتهم ثاني يوم من أجل قتله، وبمجرد قتله لزوج عمته خرج للناس واعترف على الفور أنه قتله.

الإيقاع بمتهم جريمة كفر حكيم

قوات الأمن التابعة لقسم شرطة كرداسة، استطاعت الإيقاع بالمتهم بعدما تمكن من الهرب وبمواجهته أقر بأنه منفذ جريمة كفر حكيم، مضيفا أثناء التحقيقات أن السبب وراء جريمته هو طريقة كلام زوج عمته عن شقيقته "بيلسن على أختي في الرايحة والجاية".

تيابة شمال الجيزة الكلية بدأت تحقيقاتها في جريمة كفر حكيم، بالبحث عن ملابسات قتل سائق توك توك لزوج عمته، حيث أشات التحريات أن الجريمة تمت بدافع الانتقام لقيام المجني عليه بمعايرة الجاني بشقيقته بعد هروبها من المنزل وتشكيكه المستمر في سلوكها.

متهم جريمة كفر حكيم يقر بفعلته

وعندما واجهت النيابة العامة المتهم بما ذكر في حقه من اتهامات، أقر بارتكابه الواقعة بعدما عايره زوج عمته بما فعلته شقيقة الجاني بعدما هربت من بيتها مع عشيقها، بعدما أنجبت منه، وقال الجاني في تحقيقات النيابة بأن واقعة هروب شقيقته أحدث حالة من الاضطراب بين أفراد الأسرة، وبعدما تسرب الخبر لم يستطع اسكات ألسنة الناس.

المتهم قرر الإجهاز على المجني عليه وقتله، وبين النية وأعدها لذلك سلاح أبيض "سكين"، ودخل لبيت عمته، وأثناء نوم الضحية سدد له عدة طعنات في العين والجسد، وتركه غارقًا في دماءه وفر هاربًا.

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