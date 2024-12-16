قاتلة زوجها.. القصة الكاملة لجريمة قتل رجل بيد زوجته وعشيقها في الهرم

قاتلة زوجها، عاشت معه سنوات وكان ينفق عليها لتشتري وتفعل كل ما تريده بأمواله، لم يرضَ يومًا أن يمتنع عن الإنفاق عليها، لكنها كانت تنفق تلك الأموال على من عشقته في الظلام دون الخوف من القادم فنهاية كل حرام مصيبة، هذا ما حدث في قصة قاتلة زوجها التي تسردها الموجز.

قاتلة زوجها

قاتلة زوجها، تلك السيدة التي عاشت في حب وسعادة مع رجل تقدم لخطبتها، وتزوجا كأي زوجين في الحياة، فمع استمرار الحياة لا بد أن يواجه كل شخص مشاكل يستطيع البعض حلها والبعض الآخر لا يريد أن يكلف نفسه العناء، وهذا ما فعلته قاتلة زوجها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

قاتلة زوجها لم تستمر في رعايته كما كان هو يرعاها في بداية زواجهما، لكنها أردت أن تتمرد على ما بين يديها من كل الأشياء التي تريدها أي زوجة من زوجها، أموال وحنان واحتواء، إلا أن قاتلة زوجها بعدما أصبح زوجها الذي كان يغدق عليها من الأموال عاطلًا قررت أن تنتقل لرجل آخر.

بداية الواقعة

قاتلة زوجها قررت أن تعيش مع رجل آخر، عشق وحب وهيام وصل إلى العلاقة المحرمة، بل وإنها تجبر زوجها العاطل على إعطائها أموالًا حتى تنفقها على عشيقها.

العلاقة بين قاتلة زوجها وعشيقها باتت تتطور سريعًا، وبين الحين والآخر تطلب من الزوج الأموال لتذهب إلى عشيقها وتعطيه كل ما يريد بمعنى الكلمة، لكن حان موعد بداية الجريمة التي ارتكبتها قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها.

تفاصيل واقعة قتل زوج على يد زوجته وعشيقها

قاتلة زوجها أردت بعدما فنيت أموال زوجها، أن تتخلص منه فأعدت عدتها، وتواصلت مع عشيقها في جلسة من الجلسات المحرمة وأكدت أنها تريد التخلص من زوجها.

"ومن الحب ما قتل".. تلك المقولة هي التي تنطبق على ما فعله العشيق الذي قرر أن ينصاع لأوامرها حتى تتفرغ بعد قتل زوجها للحياة معه، فوضعت الخطة أنها ستنتظره يوم الخميس لارتكاب الجريمة.

قاتلة زوجها

كواليس واقعة قاتلة زوجها بالهرم

قاتلة زوجها انتظرت عشيقها وفتحت له الباب حينما كان زوجها في الغرفة الداخلية، وبعدما دلف العشيق إلى داخل الشقة، بدأ الاثنان يتناوبان عليه الطعنات.

طعنات متكررة أنهت حياة الزوج، وأصبحت قاتلة زوجها حرة مع عشيقها يفعلا ما يحلو لهما، إلا أنهما لا يعلمان أنهما سيقعان في قبضة الشرطة.

بلاغ بالواقعة

كان بلاغ وصل إلى الأجهزة الأمنية بالعثور علة جثة رجل مقتول في شقته بالهرم بمحافظة الجيزة، وبعد انتقال قوة من مركز شرطة الهرم إلى محل الواقعة تبين أن المجني عليه رجل عاطل به عدة طعنات بالجسم.

تم إعداد الأكمنة لضبط المتهمة الأولى زوجته، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها وبمواجهتها اعترفت بالاشتراك مع عشيقها الذي أمكن ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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