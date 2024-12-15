جريـ.مة دار السلام.. حكاية مصـ.رع طفل على يد شقيقي والدته بسبب بصقة

جريـ.مة دار السلام.. طعـ.ن نجل شقيقته بقلبه، وبصق نجل شقيقته عليه، القصة بدأت بعتاب وانتهت بمشادة بين ثلاثة أطراف أحدهم جـ.ثة هامدة، والاثنين الآخرين خالا المجني عليه.

جريـ.مة دار السلام

جريـ.مة دار السلام قصة دارت رحاها بين جنبات المنطقة الشعبية، لتبدأ ببصق ابن شقيقة على خاليه في الشارع، ليبدأ في اتباعه ومشادة كلامية بينهم بتدخل والد الطفل، إلى أن انتهت بقـ.تل ابن شقيقتهما للانتقام من والده، هذا ما تكشف تفاصيله الموجز في التقرير التالي:

التحقيقات في جريـ.مة دار السلام

بدأت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، في كشف ملابسات جريـ.مة دار السلام، إذ قُتل ابن شقيقتهما على يدي خاليه في دار السلام، يدعى أحدهما "رضا. ن"، والآخر "محمد. ن"، إخوة ويعملان في مهنة ميكانيكا السيارات، حيث وجهت لهما تهمة قـ.تل زوج شقيقتهما في دار السلام.

المتهم الأول في جريـ.مة دار السلام

وكان المتهم الأول قام بالتعدي على ابن شقيقته بسـ.لاح أبيض "سنجة"، فضلًا عن تسديد المتهم الثاني وهو خال الضحية أيضا، طعنه بمطواة، وأجهزا عليه حتى فارقت روحه جسده في الحال.

جريـ.مة دار السلام بسبب خلافات سابقة

وأظهرت تحقيقات النيابة، والتي استندت على تحريات مباحث القاهرة، أن المتهمين بالفعل ارتكبوا الواقعة، حيث عزموا النية ولم يبيتوها على الانتقام من المجني عليه، بعد التوعد له، إثر خلافات سابقة، نشبت فيما بينهما.

وتوعد المتهمان لزوج شقيقتهما بسبب خلافات نشبت بينهما منذ مدة، ولكنهما لم يتمكنا منه، لذا توعدا بالتخلص من نجله، والذي هو نجل شقيقتهما، وعلى الفور توجها المتهمان تجاه مسكنه وحاولا حمله على النزول، وحينما فشلا قابلا نجل شقيقتهما.

ضحية جريـ.مة دار السلام

قتـ.ل نجل شقيقته انتقاما

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول وهو شقيق المجني عليه، كان يسير بأحد شوارع المنطقة، حيث فوجيء بسير نجل شقيقته مستقلا "توك توك"، ليفاجيء بالمجني عليه يبصق عليه، فجرى وراءه وتمكن من الركوب معه بالخلف وطلب منه التوقف وحال معاتبته لنجل شقيقته، حدثت مشادة تطورت لمشاجرة مرة أخرى، وقام المتهم الأول بالتعدي على نجل شقيقته بسلاح أبيض سنجة، كانت بحوزته وأصيب بجرح قطعي بكف اليد.

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