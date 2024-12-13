جريمة جديدة.. تفاصيل الحلقة الرابعة من ساعته وتاريخه

بدأ عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه عبر قناة DMC ومنصة Watch It، تحت عنوان فنان دكتور تشهد الحلقة ظهور الفنان محمد شاهين كضيف شرف، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة التي تم اختيارها من برنامج كاستنج الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخراً.

يقدم لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول باقي الحلقات في السطور التالية:

الحلقة الأولى بعنوان تلصص، بمشاركة الفنانة مايان السيد وعدد من المواهب الشابة من برنامج كاستينج، وناقشت قضية الابتزاز الإلكتروني في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي.

الحلقة الثانية بعنوان ساعة شيطان، شارك فيها النجم أحمد أمين والفنانة لبنى ونس، وسلطت الضوء على قضية العنف الزوجي.

أما الحلقة الثالثة فجاءت بعنوان تفتيش مفاجئ، وشاركت فيها الفنانة ياسمينا العبد، وتناولت أيضاً قضية الابتزاز الإلكتروني.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

يعرض مسلسل ساعته وتاريخه يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قنوات DMC، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعتمد المسلسل على قصص حقيقية مستوحاة من ملفات المحاكم المصرية، حيث يتم تقديمها في إطار درامي مشوق يجذب المشاهدين يشارك في العمل نخبة من النجوم إلى جانب المواهب الجديدة التي تم اختيارها من خلال تجربة كاستنج، التي أسدلت الشركة الستار عليها مؤخراً.

فريق عمل مميز يقود المسلسل

يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار الكاتب محمود عزت، بينما تحمل الرؤية الفنية توقيع المخرج عمرو سلامة يضم فريق الكتابة مجموعة متميزة من المؤلفين، وهم: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، إنجي شكري، آسر أحمد، أحمد سمير، وهدى الغراب كما شارك في تطوير الحلقات أحمد عادل وعمرو موسى، مع إعداد الملف البحثي بواسطة أحمد سمير وآسر أحمد.

قصص واقعية مستوحاة من المحاكم المصرية

المسلسل يقدم مزيجاً من القضايا الواقعية والدراما الإنسانية، مما يجعله واحداً من أبرز الأعمال الدرامية على الساحة خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضاً:

موعد وتفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه نقاش حول الابتزاز الٳلكتروني

ادعوا له.. نكشف مرض نبيل الحلفاوي الغامض بعد دخوله العناية المركزة