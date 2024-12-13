ادعوا له.. نكشف مرض نبيل الحلفاوي الغامض بعد دخوله العناية المركزة

تعرض الفنان المصري نبيل الحلفاوي لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى العناية المركزة، حيث يعاني من مشكلات صحية متعلقة بتقدمه في العمر، حيث يبلغ من العمر 77 عاماً وفرضت حالته الصحية الحرجة ضرورة المتابعة الدقيقة من الأطباء مع الدعوات المستمرة له بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مسيرته الفنية العريقة.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية التفاصيل الكاملة.

ونقل الفنان الحلفاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، حيث خضع لفحوصات طبية وأشعة وتحاليل أكدت حاجته إلى العناية المركزة ولم يسمح بزيارة الفنان في الوقت الحالي، حيث يظل بجانبه نجلاه المخرجان "خالد ووليد الحلفاوي" الذين يتابعون حالته الصحية لحظة بلحظة.

دعوات بالشفاء للفنان نبيل الحلفاوي

وفي الساعات الأخيرة، طالبت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي جمهور ومحبيه بالدعاء له، مع الامتناع عن الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها وقد حرص الجمهور والمتابعون على الدعاء له متمنين له الشفاء العاجل والعودة لاستكمال مسيرته الفنية الحافلة، وكشف مصدر مقرب أن الفنان يعاني من أزمات في الصدر وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، دون تحديد إن كان سبب دخوله العناية المركزة ضيق التنفس أو لا.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مشاركته في فيلم "تسليم أهالي" الذي عُرض عام 2022، وهو عمل كوميدي طريف تدور أحداثه حول مجموعة من المفارقات غير المتوقعة التي تواجه خليل وزاهية خلال رحلة مليئة بالاكتشافات السرية، والتي تنقلب حياتهما رأساً على عقب.

ضم الفيلم مجموعة من أبرز النجوم، على رأسهم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، لوسي، ومحمد ممدوح، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين الذين أضافوا طابعًا خاصاً للعمل تلك المشاركة جاءت لتؤكد مكانة الحلفاوي الكبيرة في الوسط الفني وتاريخه الطويل من الأعمال الناجحة والمميزة.

كامل العدد الجزء الاول

نبيل الحلفاوي شارك في مسلسل "كامل العدد" الجزء الأول، الذي عُرض على الشاشات قبل فترة، وضم عددًا من الممثلين البارزين، منهم دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، أحمد كمال، ميمي جمال، الفت أمام، حمزة دياب، صوفيا بن حمان، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، وسمر علام، بالإضافة إلى عمرو جمال.

العمل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويُعتبر من المسلسلات التي تركت بصمة واضحة في الدراما المصرية، حيث تناول قضايا اجتماعية وإنسانية بأسلوب مميز.

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