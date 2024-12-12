الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي.. تطورات جديدة ومقلقة

تعرض الفنان الكبير نبيل الحلفاوي لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، وأثار الخبر قلق محبيه وجمهوره، خاصة بعد تصريح المخرج عمرو عرفة الذي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ادعوا له، الحالة صعبة"، ويستعرض الموجز تفاصيل حالته الصحية

النقابة تحاول التواصل دون جدوى

كشف مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية أن النقيب الفنان أشرف زكي يحاول بشتى الطرق التواصل مع الفنان نبيل الحلفاوي أو أسرته للحصول على تفاصيل حول حالته الصحية، إلا أن المحاولات لم تُثمر حتى الآن، في الوقت ذاته، رفض نجل الفنان، المخرج خالد الحلفاوي، الإدلاء بأي تصريحات بشأن الحالة الصحية لوالده، مفضلًا انتظار استقرار وضعه الصحي.

أخر ظهور لنبيل الحلفاوي على السوشيال ميديا

كان آخر نشاط للفنان نبيل الحلفاوي على منصات التواصل الاجتماعي رده على سؤال أحد متابعيه حول سبب غياب كبار نجوم الفن عن المهرجانات. وأوضح الحلفاوي حينها أن بعض الفنانين يتلقون الدعوات، لكن قد تمنعهم الظروف أو عدم الرغبة من الحضور، داعيًا الجمهور لعدم لوم المسؤولين عن هذه الفعاليات.

حالة من الترقب

حتى الآن، يترقب جمهور الفنان نبيل الحلفاوي أي أخبار مطمئنة عن حالته الصحية، وسط دعوات محبيه له بالشفاء العاجل وعودته لمواصلة مسيرته الفنية الحافلة التي أثرى بها الشاشة المصرية.

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