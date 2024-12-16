كواليس ابتزاز عامل نظافة في بنك لزميلته بكاميرا خفية لإقامة علاقة محرمة

كاميرا خفية، واقعة حدثت في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، إذ لم تتوقع عاملة نظافة في بنك بدائرة المركز أن يحدث معها مثلما حدث من زميلها في العمل الذي حاول أن يبتزها ليقيم معها علاقة محرمة.

عامل ببنك يدس كاميرا خفية لتصوير زميلته

كاميرا خفية دسها عامل نظافة في غرفة تغيير ملابس السيدات بأحد البنوك بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، حتى يصور ما يريد أن يراه من جسد زميلته في البنك، ليخرج من تلك الكاميرا الصور والفيديوهات التي تظهر جسدها بدون ملابس حتى يبدأ خطته في ابتزازها من أجل فعله الذي لم تتوقعه تلك الزميلة يومًا من الأيام تستعرض تفاصيل تلك القصة الموجز على النحو التالي:

كاميرا خفية في الغرفة للتصوير والابتزاز

الغرفة التي كانت تغير فيها عاملة النظافة في البنك وضع بها زميلها كاميرا خفية حتى يحاول أن يصل إلى غرضه الذي خطط منذ فترة ليصل إليه، فبدأ بالتسلل إلى تلك الغرفة في غفلة من الآخرين بداعي أنه يقوم بأداء مهام عمله وينظف تلك الغرفة، ووضع كاميرا خفية فيها.

تفاصيل واقعة كاميرا خفية بالبنك

البداية حينما التقطت هذا العامل الصور ومقاطع الفيديو لزميلته أثناء تغييرها لملابس العمل وارتداء الملابس التي ستعود بها إلى بيتها، لكن ما جسدته تلك الصور كان يفوق الخيال، إذ إن تلك العاملة ظهرت بدون ملابسها أمام عدسات الكاميرا.

بعد تجميع هذا العامل لكل هذه الصور والفيديوهات التي لم يصورها في يوم واحد فقط بل استمر في تصويرها لعدة أيام، أراد أن يقيم علاقة محرمة مع زميلته، فكشف لها عما يخفيه من صور ومقاطع فيديو لها وهي بدون ملابس.

كواليس صادمة

أصبحت تلك السيدة في حيرة من أمرها ما بين أن تخضع للرغبة الشهوانية البغيضة لهذا الزميل وتقيم العلاقة الحميمة وتستمر فيها، لا سيما أن هذا الأمر سيتكرر كلما حاولت أن تكشف عن التفاصيل، أو أنها تخرج من ذلك الخندق بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

المضايقات من الزميل الذي ألح على إقامة العلاقة غير الشرعية، بجانب أنه أظهر لها الصور والفيديوهات أصبحت في زيادة يومًا بعد يوم.

كاميرا خفية

بلاغ بواقعة ابتزاز عامل في بنك لزميلته

لكن عاملة النظافة قررت أن تذهب مسرعة إلى قسم شرطة العجوزة وتقدم بلاغًا بحق زميلها الذي يريد ابتزازها، فأعد القسم قوة تمكنت بعد استئذان النيابة من القبض على المتهم.

جرى تحرير محضر بالواقعة مثبت به اعترافات المتهم بفعل كل ما أبلغت به زميلته في البنك، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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