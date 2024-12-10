لم يرحم طفولته.. حكاية إحالة أوراق المتهم بهتك عرض طفل بالشرقية للمفتي

المتهم أظلمت الدنيا حول عينيه، ياله من سواد هائل يكاد يبتلعه، الموت يردد في أذنه، قريبا نتلقي، وذلك بعدما أحالت المحكمة أوراقه إلى فضيلة المفتي، لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، جراء اعتداءه جنسيا على طفل لم يبلغ السادسة، ومن ثم قتله.

المتهم يستدرج الطفل للاعتداء عليه

الموجز يستعرض التفاصيل، إذ كانت البداية كانت عندما استدرج المتهم "إبراهيم. أ"، البالغ من العمر 39 عاما، والمقيم بمركز بلبيس، الطفل المجني عليه"فهد. أ"، والبالغ من العمر 6 سنوات، ليعتدي عليه جنسيا، بعد أن أوهم الطفل بأخذه في جولة بالحديقة، ليأخذ الطفل بالفعل على دراجة هوائية بعيدا عن والديه.

المتهم يفقد معان الرحمة

المتهم فقد معان الرحمة والدين، فقد اعتدى على الطفل جنسيا وهتك عرض، حتى بدأ الطفل بالصراخ، ليقوم المتهم بكتم أنفاسه حتى يفارق الحياة، معتقدا أنه فلت من العقاب بفعلته.

ثبوت تهمة الخطف والقتل

القضية رقم 24582 لعام 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3999 لعام 2023 كلي جنوب الزقازيق، قضت فيها النيابة العامة بإحالة المتهم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ بعد ثبوت تهمة الخطف والقتل العمد للمجني "فهد أحمد" 6 سنوات، وذلك بعد هتك عرضه والتعدي عليه جنسيا.

أمر الإحالة

وأشار أمر الإحالة الذي أخرجته النيابة العامة، بأن المتهم "إبراهيم. أ"، 39 عاما، قتل المجني عليه"فهد. أ"، 6 سنوات، من غير سبق إصرار ولا ترصد، ولكنه عمدا حيث كتم أنفاسه بيده، حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، وصعدت روحع لبارئها، على النحو التي بينته التحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اقترنت جنايته بجناية أخرى، بأنه خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته، بعد إيهامه بأخذه في جولة للتنزه، حتى يتمكن بذلك من أقصاؤه عن أعين والديه وذويه، ليرتكب جريمة التعدي عليه، على النحو التي بينته التحقيقات.

هتك عرض طفل

إحالة المتهم لفضيلة المفتي

وحسب أوراق الإحالة فإنه قد قضي تحويل أوراق المتهم لفضيلة المفتي، لبيان الرأي الشرعي في معاقبة شاب بالإعدام شنقا، حيث جاء القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا.

اقرأ أيضًا: تطورات محاكمة قضية دهس عامل الدليفري المتهم فيها نجل زوجة الشيف الشربيني

النيابة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات.. رابط مباشر