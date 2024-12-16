مشافهومش وهما بيسرقوا.. تفاصيل قتـ.ـل متهم لآخر بسبب المخدرات

المخدرات.. اتفقا على بيع المخدرات ولكنهما لم يتفقا على الأموال، لذا كان القتل نهاية حياة أحدهما، تحقيقات النيابة التي تمت اليوم، قضت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تهمة قتل صديقه، بسبب خلافات شبت بينهما أثناء تقسيم أموال جنوها من تجارة المخدرات في منطقة المطرية.

المتهم قتل شريكه بسبب تجارة المخدرات

الموجز تستعرض القصة كاملة، إذ إن المتهم أكد اليوم أمام نيابة المطرية، أنه صديقه "المجني عليه"، كان شريكا معه في تجارة المخدرات بمنطقة المطرية، حيث يعملان معًا في بيعها وتوصيلها للزبائن، ويتقاسمان الأموال التي يحصلان عليها.

خلافات على أموال المخدرات

وتابع المتهم في أقواله أثناء التحقيقات، أن هناك خلافا شب بينه وبين المجني عليه، حول تقسيم الأموال، ليبدأ الكلام بمجرد حديث ويتطور لمشاداة كلامية تطورت إلى محاولة المجني عليه التعدي عليه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

وأقر المتهم أن المجني عليه حاول التعدي عليه، فقام بضربه بواسطة سلاح أبيض، ليدافع المتهم عن نفسه، ويطعنه أثناء عراكهما، مؤكدًا أن الحادث كان في إطار الدفاع عن النفس.

المتهم يؤكد قصده للقتل

وقال المتهم أثناء استكمال التحقيقات: «أنا كنت قاصد أموته، كنت بدافع عن نفسي، ولو هو كان طال رقبتي كان هيقتلني، هو طمع في الفلوس وأنا خلصت عليه».

بلاغ بالحادث

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية، تلقت بلاغا سابقا بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل الواقعة، ليتبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة قامت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض فأزهق روحه وأرداه قتيلا.

المخدرات

إحكام الكمائن وضبط المتهم

وبإحكام الكمائن، استطاعت القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم، وعند مواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة لكشف ملابساتها.

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