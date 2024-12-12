تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للإعلام لإعادة ضبط الإعلام الرياضي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجموعة من القرارات الهامة خلال اجتماعه اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز تهدف هذه القرارات إلى إعادة تنظيم الإعلام الرياضي وضبط الخطاب الإعلامي بما يتماشى مع القيم الوطنية والأخلاقية.

ويرصد لكم موقع الموجز أبرز القرارات في السطور التالية:

أبرز قرارات المجلس الأعلى للإعلام

1. ضبط البرامج الرياضية الحوارية

تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بـ90 دقيقة فقط.

قصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات المحلية والدولية على ساعة واحدة قبل وبعد المباراة.

الاعلي لتنظيم الإعلام

2. إلغاء فقرات تحليل الأداء التحكيمي

منع عرض أي فقرات لتحليل أداء الحكام في البرامج الحوارية أو التحليلية على جميع الوسائل الإعلامية.

3. ضوابط البث المباشر

منع البث المباشر للبرامج الرياضية من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، مع استثناء المباريات الدولية وفق فروق التوقيت.

4. رفض التظلمات والعقوبات

رفض تظلم الموقع الإلكتروني "القاهرة 24"، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 250 ألف جنيه لمخالفته النظام العام.



تشكيل لجنة الإعلام والنشر

تم الإعلان عن تشكيل لجنة الإعلام والنشر برئاسة الدكتورة منى الحديدي، وعضوية مجموعة من الخبراء في الإعلام والثقافة، منهم علا الشافعي وألفت طنطاوي.

بروتوكول تعاون لتنظيم القنوات الإذاعية

أقر المجلس بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تنظيم الشبكات والقنوات الإذاعية بما يخدم المصلحة العامة.

أهداف القرارات

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة المحتوى الرياضي، وتعزيز احترام القيم الوطنية، وتقليل التجاوزات الإعلامية، بما يضمن تطور الإعلام الرياضي في مصر.

تأثير القرارات على مستقبل الإعلام الرياضي

تأتي هذه الإجراءات لضمان تقديم محتوى رياضي متوازن وهادف، ولتحديد معايير واضحة تحكم البرامج الإعلامية الرياضية، مما يسهم في خلق بيئة إعلامية احترافية ومستدامة.



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