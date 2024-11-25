بالأسماء.. 3 قرارات جمهورية لتنظيم الهيئات الإعلامية

أصدر الرئيس السيسى اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2024، 3 قرارات جمهورية لتنظيم الهيئات الإعلامية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لتنظيم الهيئات الإعلامية.

3 قرارات جمهورية لتنظيم الهيئات الإعلامية

تضمنت القرارات الجمهورية لتنظيم الهيئات الإعلامية تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي.

أحمد المسلماني

الهيئة الوطنية للإعلام

وتعتبر الهيئة الوطنية للإعلام ضمن الهيئات الإعلامية التي أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيلها، برئاسة أحمد محمد محمود المسلمانى.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي، رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد محمد المسلماني، لمدة 4 سنوات.

وتم تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام بعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل، ممثلًا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا على أحمد ممثلًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال حلمى أحمد، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وريهام وجيه عبدالسلام الديب من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وهالة فاروق محمد حشيش، ممثلًا لنقابة الإعلاميين، وسامى عبدالسلام سعدون، ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وتم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي يعد من أبرز الهيئات الإعلانية لمدة أربع سنوات، برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 518 لسنة 2024، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات، وذلك في العدد رقم 47 مكرر في 24 نوفمبر 2024.

وتم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعضوية كلًا من الدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى صقر، ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وعلا كمال السيد الشافعي صحفية، وعصام الأمير إسماعيل خليل إعلامي.

الهيئة الوطنية للصحافة

وجاءت الهيئة الوطنية للصحافة ضمن الهيئات الإعلامية التي أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيلها برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة أربع سنوات برئاسة المهندس عبدالصادق محمد الشوربجي.

3 قرارات جمهورية لتنظيم الهيئات الإعلامية

وتشكلت الهيئة الوطنية للصحافة بعضوية كلًا من المستشار محمود فؤاد محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحی، ممثلا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وحمدى عثمان عاشور عثمان رزق، ممثلاً للصحافة القومية، وسامح سامی محروس رزق الله، ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وسحر عبد العزيز الجعارة، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، ويعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه.

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