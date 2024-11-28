«الأعلى للجامعات» يعلن موعد امتحانات الميد تيرم 2024

تعد امتحانات الميد تيرم 2024 من المراحل المهمة في العام الدراسي الجامعي، حيث تُعتبر نقطة تقييم أساسية لطلاب مختلف الكليات في الجامعات على مستوى محافظات مصر.

ومع انطلاق العام الدراسي 2024-2025، تترقب الجامعات بدء امتحانات الميد تيرم التي من المقرر أن تنطلق في نوفمبر المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.





موعد امتحانات الميد تيرم 2024 بالجامعات

أكدت مصادر رسمية من داخل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي أن الدراسة في مختلف الكليات تسير بسلاسة ومنتظمة منذ انطلاقها يوم السبت الماضي، دون أي مشكلات تذكر.

كما وأوضحت المصادر أن الجامعات تلتزم تمامًا بالخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2024-2025.

امتحانات الميد تيرم 2024

وفيما يتعلق بامتحانات الميد تيرم، أكدت المصادر أنها ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل، وفقًا للجداول التي ستضعها الأقسام العلمية لكل كلية، كما أشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أن هناك استمرارية في تطبيق الخريطة الزمنية المعتمدة، حيث سينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 2 يناير 2025، على أن تبدأ امتحانات نهاية الترم الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

ونوهت بأن الامتحانات تكون بنظام البابل شيت والاختبارات الإلكترونية، لافتة إلى أن العمل بمختلف القطاعات في العام الدراسي الجاري يتمّ بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، وأن الخريطة الزمنية التي تم تحديدها لـ امتحانات الميد تيرم 2024 تسري على جميع الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الدولية، وكذلك على الجامعات التكنولوجية والمعاهد العليا والمعاهد البحثية، لافتة إلى أنه على الرغم من تحديات بداية العام الدراسي، وتواصل الجامعات تنظيم المحاضرات والسكاشن والأنشطة الطلابية بشكل منتظم وفقًا للجداول الدراسية المعلنة.

وأشارت المصادر إلى أنها ستكون جزءًا من تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الأول ولن تشهد أي تغييرات في المواعيد المحددة مسبقًا لـ امتحانات الميد تيرم 2024.



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