جريمة الغربية| قتل أسرته كاملة وحرق أجسادهم.. تفاصيل مروعة

جريمة الغربية.. رائحة لحم محترق تظهر في المكان، الجميع يبحث عن مصدر الرائحة، لتقودهم لذلك المنزل الذي لم يظهر سكانه منذ عدة أيام، الحريق تظهر أثاره على جدران المنزل بكل مكان، ورائحة اللحم المحترق تعلن عن حفل شواء بشري، جريمة الغربية حيث أقدم محامي على ذبح عائلته وحرق جثثهم ، تفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

المتهم نحر أسرته كاملة وحرق جثثهم

جريمة الغربية بدأت في عزبة رستم، حيث على حين غرة وبمغافلة من اهل المنزل، بدأ الشاب البالغ من العمر 30 عاما، بنحر أسرته كاملة، “ والدته وشقيقه وشقيقته”، حيث ذبحهما بالسكين، وأشعل النيران في أجسادهم، وتركهم وغادر وام يعلم أهل القرية شيئا.

جريمة الغربية

بلاغ بـ جريمة الغربية

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا يفيد ورود بلاغ بوقوع جريمة الغربية وانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل في العزبة، حيث أكد أهالي القرية وجيران الضحايا تغيب أصحاب المنزل المقصود منذ عدة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وهيئة الإسعاف والنيابةالعامة والتي قننت الإجراءات بدورها إلى محل البلاغ، ليقفوا صامتين أمام أبشع الجرائم التي شهدوها، فالمتهم والذي يعمل محاميا ويدعى “محمد. أ. أ”، قام بذبح أفراد أسرته كاملة، وحرق أجسادهم واحد وراء الآخر بعد قتلهم.

الطب الشرعي يؤكد الحرق جاء بعد الذبح

الطب الشرعي أكد أن جريمة الغربية الحرق جاءت بعد الذبح، الأمر الذي جعل النيابة العامة تتسائل ماذا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، ليتم العثور على 3 جثث، إحداهما لشاب والأخرى لسيدتان، ليتبين من سؤال الجيران وشهود العيان، أن إحدى الجثث للأم، والأخرى لشقيقة المتهم، والأخيرة لشقيق المتهم، وهروب المتهم الذي قام بـ جريمة الغربية، لتأمر النيابة العامة بنقل الجثث إلى المشرحة، وتولت التحقيق والبحث عن المتهم الذي فرّ هاربا.

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