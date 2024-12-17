استدرجوه وقتـ.لوه.. القصة الكاملة لـ جريمة أبو النمرس

جريمة أبو النمرس، أنهوا شبابه بسكين بارد، قتلوه تشفيا وانتقاما، لم يكن يعلم بمكيدتهم، ولكن الشيطان زين لهم سوء عملهم، ونيته الحسنة لم تتوقع الغدر، لكن في اتجاه آخر فالمتهمين عقدوا النية وبيتوها وعزموا على قتله بدم بارد، الموجز يستعرض تفاصيل جريمة أبو النمرس.

النظر في الاستئناف بقضية أبو النمرس

وقضت محكمة مستأنف جنيات الجيزة بالنظر اليوم في الاستئناف المقدم من قبل 4 متهمين، على خلفية الحكم عليهم بالإعدام في جريمة أبو النمرس والتي راح ضحيتها الشاب أحمد متولي، عام 2013، بعد خطفه وقتله بسبق الإصرار والترصد.

الإعدام لحين حضور الطبيب الشرعي

وكانت محكمة مستأنف الجيزة برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش، قد أجلت النظر في استئناف 4 متهمين في قضية قتل شاب بمنطقة أبو النمرس على حكم إعدامهم إلى لجلسة 17 ديسمبر الجري، حتى يتم استدعاء الطبيب الشرعي.

جريمة أبو النمرس

القتل العمد لشاب

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل العمد لـ" نور على صبري عبد الله، ووصبري على صبري عبد الله، و سالي صابر عبد العال خليل، ورامي صابر عبد العال خليل"، بعد ثيوت خطف وقتل المجني عليه بعد الإجهاز عليه، مع سبق الإصرار والترصد.

أمر الإحالة في قضية أبو النمرس

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة سالي صابر، تحايلت على الضحية وأوهمته بأنها ستساعده في لقاء المتهمة نور علي، ثم استدرجته إلى مكان ناءٍ حيث كان باقي المتهمين في انتظاره، وبعد أن أحكموا قبضتهم على المجني عليه، قاموا بتقييد حركته وأجهزوا عليه وقاموا بـ جريمة أبو النمرس، وذلك على إثر خلافات سابقة بينهم.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون الأربعة في جريمة أبو النمرس، قرروا قتل الضحية، وأعدا العدة لذلك، حيث استدرجوه لمكان حددوه وطوقوا عنقه بحبل وقطعة قماش، ثم نحروا رقبته باستخدام سكين، وأقدموا بعد ذلك على إحراق جثته في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

ووجهت النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمين، الذين قاموا بارتكاب جريمة أبو النمرس بناءً على نية وعزم مسبقين على قتل الضحية بسبب خلافات شخصية.

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