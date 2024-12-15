حادث ميكروباص أسوان يثير الذعر بين المواطنين بعد إصابة 16 شخصا

لا تزال حوادث الطرق الشبح الأكبر الذي لا يعلم أحد حتى الآن الأسباب التي تؤدي إليها، أهي سوء الطرقات؟ أم رعونة السائق؟ أم أنها بسبب السرعة الزائدة؟

حادث ميكروباص أسوان

حادث ميكروباص جديد لكن هذه المرة ليس بمحافظة المنيا، لكنه في محافظة أسوان؛ بالطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 16 شخصًا من أسرة واحدة، ليجدد الحادث مأساة حوادث الطريق المروعة التي سبقها منذ أيام حادثين في محافظة المنيا، وحادث في مدينة جمصة.

تفاصيل حادث ميكروباص أسوان

تفاصيل حادث ميكروباص في أسوان تسردها الموجز، إذ وقع صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب ميكروباص، وأصيب على إثره 16 شخصا من أسرة واحدة، أثناء مروره بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز إدفو بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث وإبلاغ هيئة المرور وهيئة الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

إخطار بالحادث

وكانت مديرية الشؤون الصحية، التابعة لمحافظة أسوان، قد أخطرت الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي، بانقلاب سيارة ميكروباص يحمل أسرة واحدة، على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز إدفو.

حادث ميكروباص

إصابة 16 شخصا في حادث ميكروباص أسوان

وجاءت نتيجة الحادث بإصابة 16 شخصا من أسرة واحدة، حيث كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا هدرا بأسوان، وتنوعت إصابات الأسرة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

ميلاد عدلي، 43 سنة.

فكري إسحاق، 35 سنة.

كيرلس ميلاد، 17 سنة.

مريم ميلاد، 22 سنة.

كيرلس ميخائيل، 24 سنة.

يوسف نادر، 28 سنة.

الطفل فادى غطاس، 11 سنة.

يوستينا ميخائيل، 30 سنة.

مادونا ميلاد، 20 سنة.

مريم شهدى، 21 سنة.

مرفت منير، 40 سنة.

الطفل راويس شايب، 4 سنوات.

الطفل ماكس موسى، عامان.

الطفلة لوجى الشايب، 4 سنوات.

مارينا ميلاد، 30 سنة.

الطفل فلوكس الشايب، 8 سنوات.

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