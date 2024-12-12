كيف عوضت وزارة الأوقاف الطالبة سعاد المزين بعد وفاتها في حادث؟

أصدرت وزارة الأوقاف بيان رسمي نعت فيه المتسابقةَ سعاد رجب المزين، ابنة محافظة البحيرة، ووالدتها عبير، اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم وهما في طريق العودة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، ويستعرض الموجز في السطور التالية بيان الوزارة.

الأزهري ينعي المتسابقة سعاد المزين

وجاء في بيان وزارة الأوقاف:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله الذي لا رادّ لقضائه، وبعقول مسلِّمة بحكمة الرحيم الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء؛ ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة ومنسوبوها المتسابقةَ سعاد رجب المزين، ابنة محافظة البحيرة، ووالدتها الكريمة عبير، اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم وهما في طريق العودة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.

سعاد المزين

وتابعت الوزارة في بيانها: وإن الوزارة إذ تنعى لأهل القرآن حافظةً مُجيدة، ماهرة كريمة؛ وأمًا رؤومًا حليمة؛ وإذ تستشفع للفقيدتين عند ربّ العالمين بالقرآن الكريم وبالسعي في سبيل العلم، فإن الألسنة تلهج بالدعاء لهما أن يجعلهما الله من المقربين، وأن تغشاهما ملائكة الرحمة بروح وريحان، وأن يُسكنهما اللهُ نعيمَ الجنان، وأن يلهم ذويهما من الأقارب وأهل القرآن الصبرَ والسلوان.

الأوقاف: صرف منحة 25 ألف جنية لأسرة سعاد المزين

وأضافت الأوقاف في بيانها: وإيمانًا من الوزير بمعنى التضامن، ويقينًا منه بواجب التآزر، فقد أمر بصرف منحة عاجلة قيمتها 25 ألف جنيه مصري للأسرة المحتسبة، سائلاً العليّ القدير أن يجمع الفقيدتين بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت المزين الحافظة لكتاب الله ومن المتسابقين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، توقيت مساء أمس الأربعاء، وأصيب متسابقين آخرين، وذلك بعد اختبارهم وأثناء عودتهم إلى محافظة البحيرة.

آخر ما تلته سعاد المزين من آيات القرأن الكريم

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع خبر وفاة المتسابقة داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، مشيرين إلى أن آخر الآيات التي تلتها وصدحت بها المتسابقة في سؤال لجنة التحكيم "لا أقول على الله إلا الحق".

اقرأ أيضًا:

الإفتاء توضح حكم الجمع بين الظهر والعصر دون عذرهل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. الإفتاء تجيبهل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع







