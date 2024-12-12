هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع

هل الحب حرام بين الشاب والفتاة قبل الزواج، سؤال يشغل الكثير من الأشخاص وخاصة الشباب، وفي هذه السطور يرصد الموجز حكم الشرع.

أوضح الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بـ دار الإفتاء حكم الشرع في الحب بين الفتاة والشاب قبل الزواج قائلًا: إن ديننا يدعو للحب بكل معانيه السامية، حتى الحب بين الشاب والفتاة هو مطلوب لأننا لا نريد بيوتًا لا تقام على الحب.

ما حكم الشرع في الحب بين الشاب والفتاة؟



وتابع عاشور الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الحب هو سراج النفوس.

وتساءل أمين الفتوى ولكن ماذا بعد الحب، مضيفًا: يجب ألا نمنع حبًا بين شاب وفتاة ولكن نلتزم بما قاله رسول الله:"لم ير للمتحابين مثل النكاح"، وهذا يعني أن في حكم الحب بين الشاب والفتاة.

كيف يكون الحب حلال؟

وأضاف: فإذا أحب الشاب فتاة فينبغي أن يذهب إلى بيت والدها ويطلب خطبتها، فالحب ليس حرامًا ولكن علينا أن نكلله بالأخلاق وتتضمن الارتباط الوثيق وهو الزواج.

هل يجوز الاحتفال بعيد الحب؟

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الشرع لا يمنع تخصيص يوم والاحتفال فيه بالحب واعتباره مناسبة سنوية، طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف.

دار الإفتاء



وأضاف: كما أنه لا مانع من أن نخصص يومًا للاحتفال بالأم وإظهار مدى الحب، فكذلك لا مانع شرعًا أن نخصص يومًا في كل عام لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر.

وأوضح أن بعض الأراء التي تعتبر الاحتفال بالحب والمناسبات بأنها بدعة لكونها ليست من أصول الدين هو اعتراض غير صحيح وذلك لأن التشبه لا يكون إلا بنية التشبه فعلًا.

ونصح ممدوح المحتفلين بهذه المناسبات عدم الوقوع فيما حرمه الله عز وجل، واستكمل أما القول إنه ليس لدينا إلا عيدان الفطر والأضحى فكلمة عيد تطلق على الشيء الذي يعود كل عام فسمي "عيد الحب" لأنه يأتي سنويًا.

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