حكم الاستغفار والدعاء للميت وكيفية وصول الثواب له .. الإفتاء توضح

الاستغفار والدعاء للميت.. تعتبر مسألة الدعاء والاستغفار للميت من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين، حيث يسعى الكثير منهم إلى تقديم الدعاء لأحبائهم الذين فارقوا الحياة، طلبًا للرحمة والمغفرة.

وتختلف الآراء حول حكم الدعاء بالاستغفار للميت، مما يثير العديد من التساؤلات حول ما هو جائز شرعًا وما هو غير جائز. في هذا السياق، يقدم موقع الموجز في التقرير التالي حكم الاستغفار والدعاء للميت وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية.

حكم الاستغفار والدعاء للميت

حكم الاستغفار والدعاء للميت

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم الاستغفار للميت، حيث أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الاستغفار للميت جائز شرعًا. وأوضح أنه من المستحب الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة، استنادًا إلى ما ورد في القرآن الكريم، حيث مدح الله عز وجل في سورة الحشر الذين يدعون للميت بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ".

كما أشار أمين الفتوى إلى الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد على جواز الاستغفار للميت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

الاستغفار والدعاء للميت

الأعمال التي تصل إلى الميت

أضاف الدكتور شلبي أن من أفضل الأعمال التي يمكن أن تنفع الميت وتزيد من حسناته هو الاستغفار له، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إنَّ اللهَ لَيرفَعُ الدَّرجةَ للعبدِ الصَّالحِ في الجنَّةِ، فيقولُ: يا ربِّ، أنَّى لي هذه؟ فيقولُ: باستغفارِ ولدِكَ لكَ". وأكد أيضًا أن قراءة القرآن الكريم للميت من الأعمال التي تنفعه وتخفف عنه في قبره.

وتابع بالقول إن الصدقة هي من الأعمال التي تصل إلى الميت وتنفعه، مستشهداً بما ورد عن الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أينفع أمي صدقتي؟"، فأجابه النبي: “نعم”، كما يمكن أداء الحج والعمرة عن الميت إذا كان قد أدى هذه الفريضة عن نفسه. كذلك، يمكن قضاء الصوم عن المتوفى، كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟"، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم، فصومي عنها".

حكم الاستغفار والدعاء للميت

قضاء النذر والدين

أوضح الدكتور شلبي أيضًا أن من الأعمال التي تنفع الميت قضاء النذر والدين، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء".

في الختام، أكد أمين الفتوى أن الدعاء للموتى بالرحمة والمغفرة مستحب ولا حرج فيه شرعًا، ويعد من الأعمال التي تصل إليهم وتخفف عنهم.

الاستغفار والدعاء للميت

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